Zlozvyk, co způsobil zázrak! Subban napodobil Vasilevského a ohromil davy

Napříč sportovním světem letí video s fantastickým zásahem Malcolma Subbana. Je z něj virální hit a kdo viděl zpomalený záběr, ani sekundu se tomu nediví. Kanadský brankář lapačkou za zády vyrazil na brankové čáře střelu Evana Rodriguese a sebral produktivnímu útočníkovi Pittsburghu gólovou radost. Upřímná byla pozápasová reakce hrdiny okamžiku. "Abych pravdu řekl, vůbec nevím, jak se to seběhlo a co se stalo," prohodil Subban, prostřední ze známého bratrského tria.

Taková kouzla byli fanoušci Buffala zvyklí vídat za časů Dominika Haška či Ryana Millera, ale teď?

Populární klub trápí trable s maskovanými muži. Někteří marodí, jiným se nedaří, vyčnívá jen finský nováček Ukko-Pekka Luukkonen. Čerstvě se k němu přidal i Subban, který nedávno zažil na nové adrese neveselý debut. Od Caroliny dostal šest fíků a ještě se zranil.

Napodruhé už ale předvedl výkon, o jakých generální manažer Kevyn Adams snil, když jej přiváděl z Chicaga. Osmadvacetiletý gólman proti Penguins kryl 45 střel, čímž si vytvořil nový osobní rekord. Inkasoval pouze třikrát.

Třešnička na dortu? Zákrok proti Rodriguesovi, o němž se dokonce mluví jako o jednom z nejlepších, jaké kdy NHL viděla. "Přišlo mi, že někdo trefil mou lapačku. Když jsem pak koukal na opakované záběry, tak jsem si říkal, že to byla prostě klika," míní Subban.

V podobných momentech je přízeň paní Štěstěny klíčová. Rozhodují milimetry a zlomky sekundy. Haškovi se kdysi při bleskovém přesunu v infarktovém zápase s New Jersey Devils zasekl puk o řemínek betonu. Ten tenký proužek kůže rozhodl o tom, že kotouč neskončil v síti.

Hašek jeden ze svých nejslavnějších manévrů glosoval slovy o tom, že mu předcházela ohromná hrubka. Subban teď mluvil podobně.

Když se navrátilce do sestavy Šavlí zámořští novináři ptali, proč měl lapačku za zády, řekl: "Je to můj zlozvyk. Naštěstí tentokrát přispěl k dobré věci." V tom je určitý rozdíl mezi ním a Andrejem Vasilevským, shodou okolností před devíti lety draftovanému ve stejné rundě.

Jeden z top brankářů NHL už vícekrát chytil, případně vyrazil puk lapačkou za zády. Dělá to programově, vědomě. Možná to teď i Subban zařadí stálého repertoáru. Mimochodem, svým kouskem zaujal i zmíněného Luukkonena.

Ten proseděl mač na střídačce a když se Subban během krátké pauzy vydal k hráčské lavici, vyhrkl: "To tě kotouč trefil do lapačky?" Torontský rodák se na něj podíval a pokrčil rameny: "Nevím, možná to šlo do tyče a pak do rukavice."

Sám netušil, co se to ve čtrnácté minutě seběhlo. A že se postaral o prvotřídní senzaci, která od teď pronikne snad do každého budoucího sestřihu zázračných hokejových zásahů. Právem, tohle se jednoduše neokouká.

