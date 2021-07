Zlomené žebro, prasklé kosti, natržený meniskus. BriseBois: Takhle se vyhrává Stanley Cup

Jak silná je touha, co žene hokejisty za Stanley Cupem? Na tuto otázku nejlépe odpoví čerství šampioni z Tampy. Aby se jim povedlo obhájit slavný pohár, byla celá řada z nich ochotná riskovat vlastní zdraví a hrát s vážnými zraněními. Ostatní smrtelníky by spolehlivě vyřadila z pracovního procesu. Zlomené žebro, prasklé kosti, natržený meniskus, toť rychlý výčet. Zprávy o tom, s čím se jednotliví hráči v play-off potýkali, se objevují každý rok. Na síle jim to nic neubírá, efekt mají pořád stejný. Vyvolají obdiv ke kuráži, odhodlání a zápalu profíků z NHL.

Letos mají slova o zdravotních trablech vládců zámořské soutěže ještě působivější dopad než obvykle.

Z úst generálního manažera Juliena BriseBoise zněla naléhavě, uznávanému funkcionáři se při nich třásl hlas. Dobře věděl, jaké oběti přinesli největší hvězdy i dělníci ze čtvrté formace, aby se nabitému kádr splnil se o obhajobě.

Nikita Kučerov, podobně jako předloni Ryan O'Reilly, režíroval vítězné tažení se zlomeným žebrem. "Musel hrát s vestou, navíc před každým zápasem dostával injekci. Odhodlanějšího hokejistu nenajdete, je to tvrďák," smekl BriseBois před Kučerovem.

Chlapem, co přišel o základní část kvůli operované kyčli. V play-off pak válel, soupeři si s ním nevěděli rady. Kučerova nezastavil ani krosček v šestém semifinále Stanley Cupu. Ano, úder holí mu zlomil žebro, ale on se brzo vrátil do boje a zase zářil.

Nakonec nastřádal 32 bodů a napodobil Waynea Gretzkyho s Mariem Lemieuxem. Jen oni tři zvládli dvakrát za sebou ve vyřazovacích bojích nastřádat přes 30 bodů. Na rozdíl od O'Reillyho se ovšem Kučerov Conn Smythe Trophy nedočkal.

Zraněná nejspíš byla i další ofenzivní hvězda Bolts. BriseBois ovšem o Stevenu Stamkosovi pomlčel a sám kanadský kanonýr pouze prohodil: "Byl jsem v takovém zdravotním stavu, abych mohl hrát." To ovšem v lítých bitvách o Stanley Cup může znamenat opravdu ledacos.

Vždyť Barclay Goodrow, čerstvě vyměněný k newyorským Rangers, měl zlomenou kůstku v jedné z dlaních. I tak se mu povedlo ve finále proti Montrealu nastřádat čtyři body! Stejná "bolístka" sužovala také zkušeného obránce Ryana McDonagha.

A Victor Hedman, každoroční kandidát na zisk Norrisovy trofeje (v roce 2018 ji získal), hrál s natrženým meniskem. Hlavní pilíř defenzivního valu Lightning i tak podával výtečné výkony, švédského obra byl plný led. Ze všech beků bral nejvíce bodů (18).

Hedman si měl meniskus natrhnout už před play-off, konkrétně 30. března. 23 mačů před koncem základní části. "Nechtěl jsem riskovat operaci během sezony. Nevěděl jsem, jaký je rozsah mého zranění. Raději jsem počkal," pověděl Hedman po úterní operaci.

Bolavé koleno jej limitovalo. Možná i kvůli tomu se nestal prvním tampským zadákem, který ve vyřazovacích bojích letos skóroval, on, ale český univerzál Jan Rutta. "Musel jsem hrát jinak, ubrat na agresivitě. Ale našel jsem cestu, jak být přínosem," míní.

Zápal, s jakým šla Stamkosova parta za obhajobou, ilustruje také případ Alexe Killorna. Poté co mu v prvním finálovém zápase zlomil puk nohu, nechal si do ní o tři dny později vložit kovovou výztuhu a po dalších dvou nocích už opět bruslil.

Tolik chtěl kamarádům pomoct proti Montrealu. "Takhle se vyhrává Stanley Cup," smekl před všemi zraněnými válečníky BriseBois. "Sledovat, jak překonávají zdravotní trable a bojují na ledě, bylo velmi inspirující," dodal a pral se s náporem emocí.

Ani prasklé kosti jeho mančaft nezastavily. Opět je generálním manažerem šampionů NHL. A udělá všechno pro to, aby se dočkal hattricku. Bez sebezapření a odvahy Kučerova a spol. by ovšem všechny mazané tahy, kterými proslul, byly málo platné .

