Zločin pod širým nebem! Hokejovému Dušínovi ujely nervy, hrozí mu suspendace

Do třetí sirény zbývalo pět minut a Toronto se marně snažilo umazat dvougólové manko. Neodvratně se při hokejovém svátku konaném na kanadské půdě blížilo porážce. S výsledkem si moc přál zahýbat Auston Matthews, místo toho se ale před buffalskou brankou dostal do strkanice s Rasmusem Dahlinem. Zakončil ji ostrým krosčekem, kterým trefil švédského beka do krku. Nejlepší snajpr NHL zamířil na lavici hanby a to nebyl poslední postih.

Další trest přijde, nepochybně.

Hvězdného Američana čeká slyšení u hokejové disciplinárky. Může si odnést stopku na pár zápasů, případně pokutu. Vzhledem k tomu, že s Oddělením pro bezpečnost hráčů bude mít tu čest poprvé v kariéře, je pravděpodobnější mírnější z nastíněných variant.

Zákrok to každopádně byl šeredný. A nebezpečný. Z některých záběrů působil až děsivě. Člověka napadlo, že měl Dahlin kliku, že neskončil vážně zraněný. Sám Matthews v takovým reakcích viděl bouři ve sklenici vody, prudký krosček před novináři zlehčoval.

"Prostě se snažíte poprat o místo před brankou. Přišlo mi, že se moje hokejka svezla po jeho ramenním chrániči. Takový je hokej, na ledě spolu zkrátka bojujeme," řekl pro ESPN. V zápase zažil i veselejší chvíli, když dal svůj 45. gól v sezoně, po prohře mu ale do zpěvu nebylo.

Matthewse samozřejmě štvalo, že s Javorovými listy nepřetlačil Šavle, jednoho z ligových otloukánků. Místo toho musel zkousnout porážku 2:5. A dotazy, které běžně neslýchá, Vždyť v kariéře nebyl nikdy suspendován, nedostal jedinou pokutu. Nefauluje.

V posledních dvou sezonách byl pokaždé mezi finalisty na zisk Lady Byng Trophy pro největšího gentlemana NHL. Zkrátka hokejový Mirek Dušín. Od NHL by ovšem nebylo prozíravé, kdyby Matthewsův ojedinělý a soudě podle jeho slov nešťastný "zločin" přešla.

Dodejme jen, že Dahlin partii dohrál a že si stejně jako Matthews po vzájemné strkanici odseděl dvě minuty.

Aktualizace: Matthews obdržel trest na dva zápasy!

