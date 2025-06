Zlato pro USA, teď obrat v San Jose. Nechci, aby mladí vedli kabinu, říká Warsofsky

Ryan Warsofsky má za sebou měsíc, na který jen tak nezapomene. Nejmladší trenér v NHL dovedl Spojené státy ke zlatu na mistrovství světa, jejich prvnímu po dlouhých 92 letech. A teď, pár dní po návratu, už znovu přepíná pozornost — tentokrát zpátky na tým, který ho zaměstnává celý rok. San Jose Sharks čeká po další mizerné sezoně přelomové léto a Warsofsky má být tím, kdo určí směr.

„Začali jsme se bavit o sezoně 2025/26. Řešíme volné hráče, draft, výměny. Jsme zpátky v procesu,“ řekl Warsofsky v rozhovoru pro TSN. Spolu s generálním manažerem Mikem Grierem už rozebírají konkrétní jména i otázku identity mužstva. „Chceme budovat tým všemi dostupnými cestami — přes draft, výměny i volné hráče. Musíme být kreativní.“

Základ je přitom v klubu už teď. Největší hvězdou a symbolem naděje je Macklin Celebrini, osmnáctiletý centr a finalista Calder Trophy, který v premiérové sezóně NHL nastřílel 25 branek a přidal 38 asistencí. Dalšími pilíři budoucnosti jsou Will Smith, William Eklund nebo junioři Sam Dickinson a Kasper Halttunen. Celebrini navíc sbíral cenné zkušenosti i na mistrovství světa, kde nastupoval za Kanadu po boku Sidneyho Crosbyho.

Podle Warsofského teď přichází fáze, kdy je nutné mladému týmu vštípit základní návyky vítězného hokeje. „Musíme se naučit hrát s vedením, hrát zodpovědně v jednotlivých střídáních a chápat detaily hry,“ řekl. „Florida a Edmonton, které teď hrají finále, tohle dělají perfektně. My tam ještě nejsme, ale chceme, aby naši mladí hráči chápali, co rozhoduje zápasy v NHL.“

San Jose skončilo v tabulce opět poslední, ale podle Warsofského to nebyl úplný propad. Tým získal 52 bodů oproti 47 v předchozí sezóně a začínají se objevovat zárodky změny. „Další krok je vyhrávat ty těsné zápasy. Měli jsme snad rekord v počtu ztracených vedení,“ posteskl si. „Tohle se musí změnit.“

Sharks desetkrát prohráli v základní hrací době přesto, že vedli po druhé třetině. Žádný jiný tým v lize neměl víc než čtyři takové porážky.

S druhou volbou v nadcházejícím draftu má San Jose šanci přidat další důležitý článek do mozaiky přestavby. „Tohle je asi další fáze — začít opravdu doplňovat tým,“ řekl Warsofsky. Loni přišli Tyler Toffoli i Barclay Goodrow, letos by měli následovat další. „Mike má jasný plán, jak na to. Všichni v klubu věříme, že budoucnost vypadá hodně dobře.“

