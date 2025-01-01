NHL.cz na Facebooku

Zlatá radost Komety v nové knize: Senzační titul pohledem Muellera, Postavy i Zábranského!

28. srpna 18:00

Dominik Dubovči

Rekordní čtrnáctý titul získala na jaře Kometa v rozhodujícím finálovém zápase. Emoce jí nechyběly v průběhu celé mistrovské sezony a nechybí ani v exkluzivní knize z vydavatelství Marken.cz

Fanouškům z jižní Moravy tahle kniha doma nesmí chybět.

Senzační titul Komety přináší detailní rozhovory s nejvýraznějšími mistry extraligy – k fanouškům promluví Michal Postava, Jan Ščotka, Michal Gulaši, Peter Mueller, Jakub Flek, Hynek Zohorna, ale taky trenér Pokorný a majitel a manažer Libor Zábranský.

Emoce, kabina, oslavy na ledě i v Brně – i kompletní fotogalerie těch nejlepších momentů sezony 2024/25 je součástí památeční knihy, která je doplněna taky o souhrn mistrovské cesty, reakce známých hokejových osobností nebo předmluvu Lukáše Dostála. Svůj příběh má v knížce také bubeník Čert, jedna z hlavních postav fanouškovského kotle.

Svůj pohled přidal i Libor Zábranský starší.

Autor: Marken.cz

Nechybí ani podrobné statistiky a vtipné i historické zajímavosti. Zlatou jízdu Komety na vrchol prožijete znovu a vášnivěji díky vzpomínkám a pocitům samotných hráčů.

Co řekl Peter Mueller ke konci kariéry? Jak vyhlíží boj o NHL Michal Postava? Proč se Jakub Flek cítil v play off tak dobře? Zajímá vás popis soubojů se Sedlákem přímo od Kristiána Pospíšila? A co prožili tentokrát Gulaši se Zohornou? To vše a mnohem víc se dozvíte na 136 stranách.

Knihu se 14 rozhovory objednávejte na webu Marken.cz za 449 Kč – i s možností osobního převzetí v Brně na Malinovského náměstí 603/4. Omezený počet kusů bude k dispozici také ve fanshopu HC Kometa Brno.

Na webu Marken.cz naleznete také knihu Cesta za mistrovským doublem o titulech Komety z let 2017 a 2018 – za mimořádnou cenu 100 korun. Také tuto knihu lze vyzvednout na Malinovského náměstí.

V nabídce má e-shop i knihy Můj život s Kometou nebo Srdce mistrů: Zlatá Praha 2024 o domácím zlatém mistrovství světa.

Autor: Marken.cz

