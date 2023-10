Zkusil to, ale nejde to. Sutter končí kariéru

Mohl z toho být velký návrat, který by inspiroval další hokejisty. Brandon Sutter kromě toho chtěl, aby ho ještě na ledě viděly jeho děti. Nestane se, minimálně ne v NHL. Zkušený útočník totiž ukončil kariéru.

Sutter nehrál v NHL od sezony 2020/21. Tolik s ním zatřásl koronavirus a s ním spojený post-covidový syndrom, se kterým se potýká například i Jonathan Toews.

Sutter a jeho spoluhráči z Canucks chytili virus na konci března 2021, což přineslo asi dvacetidenní pauzu. Zdálo se, že se všichni včetně Suttera zotavili, ale teprve koncem srpna, kdy se začala zintenzivňovat příprava na sezonu 2021/22, si Sutter všiml, že něco není v pořádku.

"Přišlo to z ničeho nic. Když jsme to dostali jako tým, nikdo necítil dobře," řekl Sutter. "Všichni jsme byli dva týdny dost nemocní, hlavně ty první tři nebo čtyři dny to bylo hrozné. A pak? Bylo to tak nějak v polovině léta, pár měsíců po sezoně, kdy jsem si začal všímat obtížného dýchání. Nemohl jsem přijít na to, čím to je. A pak, když jsem v srpnu začal opravdu zintenzivňovat trénink, bruslení a všechno ostatní, tak jsem si začal uvědomovat, že to v žádném případě nemůžu zvládnout."

Následovala dlouhá pauza, která měla skončit teď na podzim velkým návratem. Sutter se totiž cítil připravený a Edmonton mu dal šanci v podobě zkušebního kontraktu. Z něj ho v neděli vypustil a přišlo očekávané, a sice Sutterův konec.

"Jsem vděčný za příležitost, kterou mi Ken Holland, Jay Woodcroft a organizace Oilers v posledních týdnech poskytli," řekl Sutter na rozloučenou. "Abyste mohli hrát v NHL, musíte být stoprocentně zdraví, a přestože se můj zdravotní stav stále zlepšuje, s ohledem na své zdraví a rodinu oficiálně končím s hokejem.“

"Děkuji Oilers, Canucks, Penguins a Hurricanes, stejně jako všem svým bývalým trenérům, trenérům a spoluhráčům za neuvěřitelné zážitky během mých 13 sezon v NHL,“ loučí se Sutter.

Ten odchází do hokejového důchodu s bilancí 770 zápasů v NHL a 152 góly a 289 body, k nimž přidal 9 branek a 18 bodů v 50 utkáních vyřazovací části.

