Zkušený mentor jako asistent? Hodím se tam, řekl Julien o přesunu do St. Louis

Až do chvíle, než Claudu Julienovi Drew Bannister zavolal a zeptal se ho, zda by se nechtěl stát asistentem trenéra St. Louis Blues, měl zkušený trenér klid. Čím více o tom Julien, který v NHL trénoval 18 sezon a v roce 2011 vyhrál Stanley Cup s Bostonem, přemýšlel, tím více se mu tato myšlenka zamlouvala.

„Drew mě oslovil a zeptal se, jestli by si se mnou mohl promluvit a zjistit, jestli bych se hodil do jejich týmu,“ řekl Julien. „Protože jsem tam znal spoustu lidí a cítil jsem se v tom prostředí dobře, tak jsme s Drewem o něčem delší dobu diskutovali a chtěli jsme se ujistit, že se to k sobě hodí. Nakonec se ukázalo, že se to k sobě hodí.“

Čtyřiašedesátiletý kouč naposledy trénoval v NHL v roce 2021 Montreal a v 1 274 zápasech s Canadiens, New Jersey a Bruins má bilanci 667-445-152. Mnoho zkušenějších a ostřílenějších trenérů nenajdete.

Julien řekl, že si roli mentora vychutnává. S mladším trenérským týmem, který zahrnuje 41letého Steva Otta, 36letého Mikea Webera, 47letého Davea Alexandera a 29letého Michaela Babcocka, si Julien užívá roli rádce a poradního hlasu.

„Pro mě je to asi příležitost zůstat ve hře jako trenér, což mě baví, ale také mít možnost pomoci dobrému, mladému trenérovi Drewi Bannisterovi,“ dodal Julien. „To, co dokázal minulý rok, když přebíral tým, do takových situací jsem se párkrát dostal. Není snadné dostat tým zpět na správnou cestu a myslím, že to zvládl docela dobře.“

Bannister, který po nahrazení Craiga Berubeho dosáhl bilance 30-19-5, řekl, že najmutí Juliena byla věc, o které moc přemýšlet nemusel.

„Když jsem procházel celým procesem, co jsem hledal u trenéra a jakou jsem měl vizi nejen pro náš tým, ale i pro naše hráče a náš tým, pořád jsem se vracel ke Claudovi,“ řekl Bannister. „Mluvil jsem s mnoha lidmi, měl jsem spoustu dobrých rozhovorů, ale stále jsem se vracel ke Claudovi a k tomu, co by mohl přinést týmu a hráčům. Už jsem to říkal dříve, díky němu jsme okamžitě lepší.“

Share on Google+