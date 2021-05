Zkrácená sezona? Žádný problém, Zacha překonal své osobní maximum

Pravidelně sledujeme výkony českých krajánků v zámoří. Dlouhodobě rozdává hokejovou radost David Pastrňák či Tomáš Hertl, letos se ale ukazuje Pavel Zacha. Mnohými odepisovaný útočník letos chytil druhý dech a v dresu New Jersey září.

Přitom podle některých zdrojů byl v roce 2019 jednou nohou v Kontinentální hokejové lize.

Kolem Pavla Zachy bylo tehdy pořádně rušno. S New Jersey se nemohl po konci nováčkovské smlouvy domluvit na novém kontraktu, a tak se na Twitteru začaly objevovat spekulace, že jeho další kroky povedou do Ruska.

Jenže všemu nakonec bylo jinak. Zacha se Devils upsal na tři roky, během nichž vydělá 6,75 milionu amerických dolarů.

Dnes se ukazuje, že se Ďáblům tento tah povedl. Zacha se probral z průměrných výkonů a v letošním ročníku naplno ukazuje svůj talent a potenciál. Byť se New Jersey do play-off nepodívá, mají ve čtyřiadvacetiletém forvardovi velký příslib do dalších sezon.

Brněnský rodák má stabilní místo na křídle druhého útoku, poslední zápasy naskakuje převážně s Jesperem Brattem a kapitánem Nicko Hischierem. Tahle souhra funguje, příkladem budiž poslední utkání Devils, kteří porazili Boston 4:3 po prodloužení. Zacha se na vítězství podílel dvěma vstřelenými brankami.

Tímto výkonem se osamostatnil na čele týmové produktivity, kde má náskok dva body na Jacka Hughese a čtyři na běloruského šikulu Jehora Šarangoviče. A to i přes fakt, že oproti dvěma zmíněným kolegům odehrál méně zápasů.

„Prostě se chci každým rokem zlepšovat. Dostal jsem možnost hrát v první přesilovkové formaci a se skvělými spoluhráči. Pokaždé, když jdu na led, tak se tam snažím něco udělat. Když nabírám sebevědomí a dostávám hodně prostoru, hodně mi to pomáhá,“ řekl na tiskové konferenci po výhře nad Bostonem Zacha.

Šestá volba draftu 2015 prožívá vůbec nejlepší rok ve své dosavadní kariéře. Přestože musela být tato sezona kvůli pandemii koronaviru zkrácena, Zacha přesto dokázal v sedmačtyřiceti startech nastřílet patnáct branek, čímž překonal své kariérní maximum, a navrch přidal osmnáct asistencí. Nyní je na třiatřiceti kanadských bodech, čímž rovněž překonal svůj dosud nejlepší výkon z loňského ročníku, kdy skončil na dvaatřiceti bodech.

„Je to něco, na čem každé léto pracujete, abyste se zlepšili. Je to dobré, ale musíme dál tvrdě pracovat a zlepšovat se jako tým,“ líčí český hokejista a vyhlíží příští sezonu. „Bude to větší zábava, když budeme vyhrávat a dostaneme se do play-off.“

Když se na ofenzivní počin Hughese, Šarangoviče a Zachy zeptali trenéra Devils Lindyho Ruffa novináři, měl pro své svěřence jen slova chvály. „Jegor a Pavel, oba dokážou dobře zakončit některé naše útoky. Je skvělé tohle vidět. Koukáte do budoucna a vidíte, jak někteří mladí hráči mohou hrát.“

