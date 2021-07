Zklamaní Canadiens. Tohle se těžko kouše, zní z kabiny

Křepčící Kučerov, oslavovaný Vasilevskij, neskutečný počin Maroona. Tyhle články a obrázky obletěly hokejový svět, nicméně na druhé straně přeci stojí poražený. A i před ním by se měl smeknout klobouk. Montreal předčil všechna očekávání a téměř dosáhl na vrchol. Letošní úspěch se ocení až s odstupem času, z kabiny teď čiší pouze zklamání.

Montreal do vyřazovací části postoupil až z 18. místa. V prvním kole play off otáčeli Canadiens stav série 1:3 proti Torontu. Významný obrat je nakopl k do velké formy. Winnipegu nedovolili ani jednu výhru a pak překvapili celý hokejový svět, když vyřadili snad největšího kandidáta na trofej, tedy Vegas Golden Knights.

„Každý z nás ze sebe vydal v každičkém zápase všechno,“ chválil tým klíčový útočník Brendan Gallagher. „V lize je asi mnohem talentovanějších týmů, ale žádný z nich nemá takovou týmovou sílu, jako máme my.“

Ještě větší zklamání to bylo pro ty nejzkušenější. Například kapitán Shea Weber čekal na premiérové finále Stanley Cupu dlouhých šestnáct sezon. Dočkal se až letos.

„Myslím, že tu všichni hledáme slova hodně těžko,“ soukal ze sebe po posledním zápase zkušený obránce. „Je to těžké přijmout, to je asi jasné. Dostanete se tak blízko a skončíte s prázdnýma rukama…“

„To zklamání je opravdu extrémní,“ dodal Carey Price, další ostřílená hvězda.

Právě Price byl asi nejsledovanějším hráčem Canadiens. Start do série mu vůbec nevyšel, první tři zápasy byly opravdu nepovedené. Věděl to i on sám a nehledal výmluvy. „Na začátku série jsem jednoduše nehrál dost dobře na to, abychom mohli pomýšlet na úspěch,“ prohodil.

U fanoušků však našel zastání. Nebýt něj, Canadiens by se tak daleko ani nedostali, panoval shodný názor. Ten podpořil i Weber.

„Tohle nebyl ten problém. Před Careym jsme nehráli tak, jak jsme měli. Byli lepší, musíme to uznat. Je to skvělý tým. Dostali se až sem z nějakého důvodu a byli lepší než my,“ uznal sportovně Weber.

Jen slova chvály měl i trenér poražených Dominique Ducharme. Ten na konci února na lavičce vystřídal Clauda Juliena.

„Dost hráčů jsme měli zraněných, ale bojovali,“ řekl Ducharme a vzpomněl například zraněný palec Webera, Toffoliho třísla nebo Petryho prst. „Krváceli, ale bojovali. Tihle kluci se nikdy nevzdají.“

Rány by se hojily mnohem lépe, kdyby se při nich dívalo na Stanley Cup. Canadiens to letos nevyšlo, ale rozhodně se nemají za co stydět.

„Asi jsme překvapili dost lidí, ale my chtěli víc. Chtěli jsme s tím pohárem teď slavit my. Bolí to,“ smutnil Gallagher. „Celou dobu jsme vám říkali, že si věříme. Vidíte, že jsme nelhali. Je těžké to zkousnout.“

