Zklamal Skinner? Knoblauch zvažuje změnu v brankovišti

Vědělo se to už před play off. Vědělo se to před finále. Pokud Edmonton někde tlačí bota, je to obrana a brankoviště. Mluvilo se o Johnu Gibsonovi, ale Stan Bowman nenašel způsob, jak tento post posílit. Trenér nyní musí vyjít s tím, co má.

Ve finále číslo tři byl Stuart Skinner střídán. Z ledu šel poté, co inkasoval pátý gól z 23 střel. Nahradil ho Calvin Pickard. Oba se dělili o práci už v předešlém průběhu pohárových bojů.

Kdo nastoupí do čtvrtého finále?

Trenér Kris Knoblauch se míní rozhodnout na poslední chvíli. „Rozhodnutí padne těsně před zápasem. Myslím, že v mnoha utkáních, kde Stuart nebyl ve své nejlepší formě, jsme ani my nebyli zrovna v nejlepší formě.“

„Netvrdím, že pustil hloupé góly. Nicméně možná jsme potřebovali nějaký zákrok navíc. Neřešme, jak chytal Stu ve třetím zápase, s největší pravděpodobností by to na průběhu nic nezměnilo,“ držel se Knoblauch současné rétoriky, kdy je běžné brankáře z ničeho nevinit.

Knoblauch nechce na nikoho konkrétního svalovat porážku, ale Pickarda vnímá jako vhodnou náhradu. Už jednou Oilers zachránil. V průběhu série s Los Angeles padal Edmonton po dvanácti inkasovaných gólech 0:2 na zápasy, šanci dostal Pickard, který vrátil mužstvo do série.

Třiatřicetiletý veterán pak vychytal šest výher v řadě. Zranění jej přimělo zůstat mimo hru, kam v průběhu série s Vegas naskočil Skinner. Ten pak předvedl zlepšené výkony, jimiž pomohl mužstvu přes Vegas i Dallas.

Ve finále Skinner nezáří. Průměr obdržených branek 3,74, procento úspěšnosti zákroků 86,6. Úvahy o změně jsou opodstatněné. „V pondělí jsme prohrávali 1:5. Nehráli jsme před ním dobře. Není nutné nechat Stua tímto procházet. Můžeme použít Pickse a Stuovi dát nějaké volno,“ naznačuje trenér.

Zlepšit by se měli rozhodně i kritizovaní edmontonští obránci, kteří chybují, zapomínají se hluboko v útočném pásmu, nezřídka působí proti svižným hráčům Floridy zpomaleně. Bohužel, jedna - dvě takové chyby mohou rozhodnout zápas. Viz Marchandovy proměněné úniky ve finále číslo dvě.

„Už to nemá cenu pitvat. Výsledky nelze vrátit. Zhodnotíme si to, vybereme pozitiva, ale musíme to spláchnout. Je potřeba se připravit na další zápas,“ říká Corey Perry, který ve čtyřiceti letech patří stále k nejbojovnějším hráčům Oilers.

