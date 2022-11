Životní večer, pochvaly a… farma. Šampioni cepují Kauta, ten válčí o budoucnost

Po výtečném vystoupení v Helsinkách si Martin Kaut plánoval: "Chci zůstat v áčku až do konce sezony. A nejlepší by bylo dát hned v dalším zápase zase gól." Představu, že je pro něj AHL uzavřenou kapitolou, mu v Coloradu rychle zkorigovali. Bývalá hvězdička extraligových Pardubic byla opět odvelena do záložního mančaftu, jako už tolikrát v minulosti. Cesta za novou smlouvou a stabilní pozicí v kabině Lavin zkrátka ještě bude trnitá.

Jak těžké je prosadit se v Coloradu, aktuálně patrně nejlepším hokejovém klubu světa, na vlastní kůži poznal Lukáš Sedlák.

Známý dříč se těšil, jak se pod koučem Jaredem Bednarem, svým starým známým, popere o flek. A jak opět bude sbírat starty mezi elitou. Nastřádal jen tři.

Věděl, že pod Bednarem, přísným, leč férovým trenérem, se nehraje za zásluhy. Že rozhoduje kvalita. Narazil ovšem na ještě tvrdší konkurenci, než nejspíš čekal.

Bednar nerozdává minuty jako telefonní operátoři. Dávkuje je, každičkou si musíte vysloužit precizním výkonem. A ani ten nemusí vzhledem k našlapané sestavě stačit.

O tom může vyprávět i Kaut. V této sezoně zažil už tři večery, kdy odehrál jen kolem pěti minut. V prvním finském mači jich odbruslil jen devět, až poté se dočkal většího vytížení.

A před mámou a tátou, co viděl "Kauliho" vůbec poprvé hrát v NHL, se blýskl gólem a asistencí. "Byl vynikající," smekl Bednar před ždárským rodákem. "Působil jako ostřílený borec," dodal Cale Makar.

Pochvala od kouče a top zadáka celé ligy? To rozhodně není k zahození. Kaut si buduje pozici, nicméně stále je mužem na hraně soupisky a kvalitní hru bude muset opakovat pravidelně.

Komplimenty každopádně vystřídalo odvelení na farmu.

Třeba jen dočasné. Vždyť Avs stále mají pár marodů a nejspíš Kauta poslali dolů, aby nevypadl z tempa. Vždyť souboj s Nashvillem je na programu za pár dní.

Zatím se neví, jestli do něj Kaut zasáhne. Skvělou práci je potřeba ukázat i na farmě. Už tuto noc proti záloze dallaských Stars. Pak může přijít bleskové povýšení zpátky.

A třeba ona plánovaná branka.

Mimochodem, ta do sítě Modrokabátníků z Columbusu byla první od února 2020. Celkem se Kaut zatím na nejvyšší úrovni trefil třikrát. Od celkové šestnáctky si za čtyři roky od draftu slibujete víc.

COVID, neCOVID.

Však se také Kaut před startem sezony ocitl na listině nechráněných hráčů.

Neurazil se, makal dál. Zdokonaloval svou hru. A od té doby zažil leccos pozitivního. Osm startů za Avalanche, svůj nejlepší večer v NHL, vřelá slova od Makara. Určitě má na čem stavět.

Zažívá tu nejnáročnější, ale také nejpřínosnější hokejovou školu. Třeba svůj potenciál díky píli a postupným krokům naplní. A vybojuje si v Coloradu další kontrakt.

Ať už se dočká povolání na souboj s Predátory, nebo ne.

