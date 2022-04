Edmonton má McDavida, Toronto Matthewse, Florida Huberdeaua, to budou pravděpodobní kandidáti na Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hokejistu základní části NHL. Zasloužil by si aspoň nominaci Roman Josi z Nashvillu? Podle místních novinářů určitě.

Švýcar je jednoznačně nejužitečnějším hráčem Predators. Bez něj by tenhle tým už teď mohl balit kufry na dovolenou. Ve hře o play off by s určitostí nebyl. Josi se může aspoň s velkou pravděpodobností ucházet o Norris Trophy pro nejlepšího beka. V nominacích na Hart Trophy se obránci bohužel většinou neobjevují.

A nejen to. Někdejší redakční kolega Tomáš Hložánek psal už před mnoha lety o tom, že je tahle sorta hokejistů de facto diskriminována. Málokdy je totiž objevíte i mezi nejlepšími hráči týdne nebo měsíce. Jejich práce bývá přehlížena.

Přitom třeba Karel Brückner vypíchnul ve zlaté éře naší fotbalové reprezentace za jediného nepostradatelného hráče své sestavy Tomáše Galáska, defenzivního pracanta zadního voje zálohy, přes kterého neprošel nikdo. Jacques Lemaire označil kdysi svého svěřence Wese Walze za „třicetigólového“, ačkoli dával kolem deseti branek za rok. „Dvaceti dalším jistým zabrání,“ řekl kouč.

V hokeji i fotbale zůstává obranná práce obvykle nedoceněna.

Roman Josi si splní svoje vzadu a ještě mohutně podporuje útok. S 87 body (19+68) je s náskokem nejproduktivnějším hráčem Preds; pořád může pomýšlet na stovku, kterou naposledy ze zadáků zdolal Brian Leetch v sezóně 1991-92 (22+80).

Pro posledního vítěze Hart Trophy z řad obránců byste museli 22 let zpátky. Chris Pronger porazil v sezóně 1999-00 o jediný hlas Jaromír Jágra. Ten doplatil na špatné vztahy s pittsburským novinářem, jenž se posléze veřejně doznal, že pro Jágra nehlasoval.

Před Prongerem? Tak to musíte až do éry Bobbyho Ora, na počátek sedmdesátých let.

Švýcar se drží na hraně TOP desítky ligového bodování. Letos překonal několik klubových rekordů. Zaznamenal nejvíc bodů (překonal Paula Kariyu) a asistencí mezi Predátory v sezóně. Nejlepší už je i v součtu bodů a nahrávek v historii klubu vůbec.

Hraje životní sezónu, má historickou sezónu v individuálním kontextu svého klubu, který mu letos vděčí opravdu za hodně. Najít ho mezi trojkou nominovaných na cenu pro nejužitečnějšího hráče by byl přesto zázrak. Vlastně je to utopie. Dobrá bude i Norris Trophy. Rodák z Bernu by ji získal podruhé v kariéře. Tu první má za sezónu 2019-20.

