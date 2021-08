Život v nejistotě. Kam se ubere kariéra Evandera Kanea?

Nejistota, ticho po pěšině, čekání na Godota. Říkejte tomu, jak chcete. Přesně tak se právě musí cítit Evander Kane, útočník San Jose. Ten byl vždycky trochu kontroverzní, ale snad nikdy nebylo kolem jeho osoby tolik otazníků, jako nyní. Liga teď zkoumá jeho obvinění z možného sázení zápasů. Zatím se vůbec neví, co bude dál.

Kane je nesmírně kvalitní hokejista. Důkazem budiž dvanáct odehraných sezon v NHL a také něco přes osmdesát milionů vydělaných dolarů. Že některé peníze už stihl rozfofrovat a vyhlásil bankrot, to je věc druhá.

I přes jeho sportovní úspěchy byl ale většinou vnímán spíše jako zlá krev. Se spoluhráči v kabině někdy nemá ideální vztahy, rozhodčí ho také nemilují. A pak je tu letošní aféra, kterou spustila Kaneova manželka, jež na svém účtu na sociální síti uvedla, že její manžel údajně sázel na zápasy NHL.

To ale Kane okamžitě popřel. „NIKDY jsem nevsadil na hokej, NIKDY jsem nevsadil na zápas Sharks a NIKDY jsem nevsadil na můj vlastní zápas,“ stojí v jeho prohlášení. „Nemám problém spolupracovat s ligou na vyšetřování. Chci očistit své jméno.“

To by určitě rádi i v San Jose. Kane má za sebou životní sezonu, patřil ke klíčovým hráčům mužstva a konečně to vypadalo, že se usadí a naplní svůj potenciál. Kromě toho do něj kalifornská organizace vložila důvěru hodnou sedmi milionů dolarů ročně až do roku 2025.

Podle dvou agentů, které oslovilo The Hockey News, to nebude nic lehkého.

„Už jenom jeho osoba je provokativní. Přenáší to z venku do kabiny. Občas nechá svému egu volný průchod, což je pro něj teď minus,“ myslí si jeden agent.

A druhý dodává: „Jeden z mých klientů, co hraje za Sharks, ho doslova nesnáší. Jediný, kdo to může změnit, je Kane. Myslím ale, že tohle obvinění je poslední kapka. Podle jeho spoluhráčů si hraje na mistra světa. Jemu samotnému to sice pomáhá, týmu však ne.“

Jen těžko se dá předpokládat, že by Kanea teď někdo chtěl. V týmu tak zůstane, nebo ho generální manažer Wilson vyplatí.

Pokud by se obvinění potvrdila, v NHL by jistojistě skončil. Jedinou hokejovou cestou by pak byla KHL nebo jakákoliv z evropských lig.

Kaneovi teď nezbývá nic jiného, než čekat. Život v nejistotě pokračuje.

