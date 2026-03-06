Živě: Uzávěrka přestupů NHL 2026

6. března 16:00Jan Šlapáček
Uzávěrka přestupů NHL 2025 proběhne v pátek 6. března, ve 21:00 SEČ.
19:58 - Výměna! Posilou Hurricanes se stává Nick Deslauriers, který byl vyměněn za budoucí vyrovnání.
19:49 - Spekulace! Bobby McMann bude vyměněn z Toronta do Colorada. Čeká se na potvrzení.
19:40 - Spekulace! Carolina hledá útočníka do spodních formací.
19:12 - Spekulace! Jednání probíhají i mezi Calgary a Montrelem. Hlavním tématem má být Nazem Kadri, který by výrazně posilnil sestavu Canadiens. Opačným směrem by nejspíše zamířil kromě výběrů v draftu i Patrik Laine.
18:48 - Výměna! Vinnie Hinostroza uvolňuje místo v sestavě Minnesoty a míří na Floridu.
18:44 - Podpis! Seattle podepsal nový kontrakt se svým kapitánem. Jordan Eberle se upsal na dva roky, ročně si v průměru přijde na 5,5 milionů dolarů.
18:15 - Výměna! Corey Perry bude znovu bojovat o Stanley Cup. Los Angeles ho vyměnilo do Tampy. Kings obdrží volbu ve druhém kole draftu.
17:56 - Výměna! Nick Foligno opouští Chicago a zabojuje o Stanleyův pohár společně se svým bratrem v Minnesotě. Protihodnota zatím není známá.
trade alert???? pic.twitter.com/RM7o5GjQEX
— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) March 6, 2026
17:52 - Výměna! Boston získal z Philadelphie Alexise Gendrona a Massima Rizza. Opačným směrem putují Brett Harrison a Jackson Edward.
17:39 - Spekulace! Podle zámořského novináře Davida Pagnotty spolu o výměně jednají Flyers a Bruins.
17:21 - Spekulace! Islanders na trhu koukají po útočníkovi do prvních dvou formací.
- Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie!
17:09 - Podpis! Alex Nedeljkovic bude nadále hájit branku San Jose. Zkušený gólman podepsal novou dvouletou smlouvu v hodnotě šesti milionů dolarů.
16:58 - Spekulace! Spousta týmů hledá pravého obránce. Mezi ně patří Detroit, Boston či Ottawa.
16:48 - Spekulace! Mezi prodejci bude dneska i Toronto. Nejvíce týmů se poptává po službách Olivera Ekmana-Larssona.
16:37 - Spekulace! Výměnám se nebrání ani New Jersey. Hodně se mluví o zájmu o slovenského obránce Šimona Nemce.
16:26 - Výměna! David Jiříček mění podruhé v kariéře tým. Český obránce byl vyměněn do Philadelphie. Wild získali útočníka Bobbyho Brinka.
16:18 - Spekulace! Velký zájem na trhu budí finský obránce Rasmus Ristolainen. S velkou pravděpodobností bude dneska vyměněn.
16:14 - Spekulace! Colton Parayko včera odmítl výměnu do Buffala a nyní to vypadá, že během uzávěrky výměn působiště nezmění a jeho budoucnost se bude řešit až v létě.
16:00 - Příjemné páteční odpoledne, zdravím všechny fanoušky National Hockey League! Vítejte při sledování textového přenosu NHL.cz, ve kterém se zaměříme na poslední výměny před uzávěrkou trhu.
16:00 – PĚT HODIN DO UZÁVĚRKY PŘESTUPŮ!
Letošní uzávěrka přestupů rozhodně nudit nebude. Týmy ve velkém obchodují již několik posledních dní a o zajímavé výměny není nouze. Nechme se překvapit, co nám nabídne dnešek.
