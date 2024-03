Živě: Uzávěrka přestupů NHL 2024

Uzávěrka přestupů NHL 2024 proběhne v pátek 8. března, ve 21:00 SEČ. Zde můžete sledovat od 16. hodiny online přenos NHL.cz.

18:11 - Doplnění! New Jersey získalo za Tylera Toffoliho volby ve druhém a třetím kole draftu.

18:06 - Výměna! Za volbu ve čtvrtém kole draftu se z Pittsburghu k Rangers stěhuje Chad Ruhwedel.

17:54 - Výměna! Zajímavé jméno do svých řad získali Panthers. Na Floridu přichází z Buffala útočník Kyle Okposo. Účastník minulého finále poslal k Sabres Calla Sjalina a podmíněnou volbu v sedmém kole draftu. Pokud Panthers získají Stanley Cup, bude z toho volba v pátém kole.

17:45 - Výměna! Výrazné zkušenosti dokázal získat Boston. K Bruins se z Minnesoty stěhuje útočník Pat Maroon.

17:30 - Výměna! Winnipeg hlásí velkou posilu. Z New Jersey se stěhuje do Kanady útočník Tyler Toffoli. Více informací zatím neznáme.

17:25 - Výměna! Columbus do svých řad získal Malcolma Subbana ze St. Louis za budoucí vyrovnání.

17:09 - Podpis! Nová smlouva pro Jordana Eberleho je na světě! Třiatřicetiletý útočník prodloužil se Seattlem o dva roky. V průměru si ročně vydělá 4,75 milionů dolarů.

16:59 - Spekulace! V následujících hodinách se rozhodne i o budoucnosti Jordana Eberleho. Zkušený útočník buď podepíše novou smlouvu se Seattlem, a nebo bude vyměněn. Jiná varianta nepřipadá pro Kraken v úvahu.

16:48 - Výměna! Předchozí spekulace se potvrdila. Jevgenij Kuzněcov byl za volbu ve třetím kole draftu 2025 vyměněn do Caroliny. Capitals si ponechají 50% útočníkova platu.

16:38 - Spekulace! Určitá jednání probíhají i mezi Washingtonem a Carolinou. Důvodem je ruský útočník Jevgenij Kuzněcov, který se nedávno vrátil z asistenčního programu a prošel waiver listinou bez povšimnutí.

16:30 - Spekulace! Dočká se během příštích hodin smlouvy zkušený útočník Phil Kessel? Ten je nadále hodně provázán s Vancouverem.

16:13 - Spekulace! Některé týmy rozhodně řeší i svá brankoviště. Posílit se v tomto směru pokouší New Jersey a Los Angeles. Obětovat jednoho ze svých gólmanů by mohl Boston, jenž by naopak rád posílil směrem do útoku. Možná je i výměna Jacoba Markströma z Calgary.

16:07 - Spekulace! Golden Knights v minulých dnech dokázali získat Anthonyho Manthu a Noaha Hanifina a leckdo by si mohl říct, že bude ve Vegas panovat spokojenost. Opak je pravdou a obhájci Stanley Cupu ještě zkoumají další možnosti pro posílení.

16:00 - Příjemné páteční odpoledne, zdravím všechny fanoušky National Hockey League! Vítejte při sledování online přenosu NHL.cz, co se uzávěrky přestupů NHL 2024 týče.

16:00 – PĚT HODINY DO UZÁVĚRKY PŘESTUPŮ!

Letošní uzávěrka přestupů je velmi divoká. Týmy ve velkém obchodují několik posledních dnů a už proběhlo několik velkých výměn. Nechme se překvapit, co nám nabídne dnešek.

