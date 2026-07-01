Živě: Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00Jan Šlapáček
Přípravy na novou sezonu National Hockey League už jsou v plném proudu. Po vstupním draftu přichází na řadu další velmi atraktivní událost, trh volných hráčů. Letos na trhu příliš atraktivních jmen není, i tak ale bude docházet k podpisům a výměnám, proto rozhodně sledujte náš online přenos!
3:00 - Náš textový přenos je pro tuhle chvíli u konce. Pokračovat bude 2. července v 16:00.
02:11 - Edmonton Oilers
Oilers po zisku Devona Leviho z Buffala nadále řeší svojí situaci v brankovišti. Do Edmontonu má namířeno zkušený Frederik Andersen. Smlouva je na jeden rok, zátěž pro platový strop Oilers bude rovný milion dolarů.
01:34 - Winnipeg Jets
Poprvé v NHL změní dres i obránce Mario Ferraro. Sedmadvacetiletý hokejista podepsal ve Winnipegu kontrakt na tři roky v hodnotě 12 milionů dolarů.
00:56 - Los Angeles Kings
V Los Angeles bude pokračovat útočník Scott Laughton. Podepsána byla tříletá smlouva za 10,5 milionů dolarů.
Pokud Utah nabídku Devils dorovná, nebude moci Haytona během příštího roku vyměnit.
— Jan Šlapáček (@Slapi1) July 1, 2026
Hayton se příští léto stává UFA. https://t.co/B8asYpoqxu
00:41 - New Jersey Devils
První offer sheet letošního léta je na světě. Devils se dohodli s Barrettem Haytonem na jednoleté smlouvě v hodnotě 4,775 milionů dolarů. Pokud Utah nabídku nedorovná, obdrží od New Jersey volbu ve druhém kole draftu.
00:37 - Edmonton Oilers
Dalším přírůstkem do sestavy Oilers je útočník Mathieu Joseph, jenž se domluvil na jednoleté smlouvě za rovný milion dolarů.
00:33 - Vancouver Canucks
Nového zaměstnavatele si našel i Jamie Oleksiak. Zkušený obránce se na následující dva roky upsal Vancouveru a celkem si přijde na deset milionů dolarů.
00:22 - Vegas Golden Knights
Do Vegas se po krátké pauze vrací útočník Victor Olofsson, který podepsal s Golden Knights smlouvu na příští sezónu. Celkem si vydělá 1,638 milionů dolarů.
00:18 - Edmonton Oilers
Za Edmonton bude i v následující sezóně hrát Kasperi Kapanen, který podepsal nový jednoletý kontrakt v hodnotě 2,6 milionů dolarů.
23:56 - Boston Bruins
Brankář Jiří Patera bude pokračovat v zámoří, když se domluvil na jednoleté dvoucestné smlouvě v Bostonu.
23:44 - Columbus Blue Jackets
Columbus na sociálních sítích oznámil, že Zacha Werenskiho v nejbližší době nevymění.
Columbus Blue Jackets President of Hockey Operations and General Manager Don Waddell and All-Star defenseman Zach Werenski have issued the following statements today. pic.twitter.com/xsQc2HyjSV
— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 1, 2026
23:42 - Utah Mammoth
Anders Lee definitivně opouští Islanders a bude se hlásit v Utahu, kde podepsal smlouvu na tři roky. Platový strop bude ročně zatěžovat částkou 5,4 milionů dolarů.
23:37 - Boston Bruins a New York Rangers
Boston od Rangers získal obránce Willa Borgena, za kterého poslal do New Yorku volbu ve druhém kole draftu a podmíněnou volbu v draftu v kole třetím.
23:32 - Los Angeles Kings
Erik Gustafsson podepsal s Los Angeles roční smlouvu za rovný milion dolarů.
23:23 - New York Rangers a Vancouver Canucks
Nyní jsou i známé detaily výměny Marcuse Petterssona do Rangers. Canucks od svého protivníka získali chráněné (TOP 10) první kolo draftu 2030. Kdyby ona situace nastala, Vancouver by získal první kolo od Rangers o rok později.
23:15 - Vegas Golden Knights a Detroit Red Wings
Keegan Kolesar míří od finalisty Stanley Cupu do Detroitu, který do Vegas poslal volby ve třetím a sedmém kole draftu.
23:12 - Winnipeg Jets
Místo v NHL našel útočník Noah Gregor, který se upsal na jeden rok Winnipegu. Celkem si přijde na 850 tisíc dolarů.
23:07 - Edmonton Oilers
Návrat do Evropy odkládá českým fanouškům známý útočník Eduards Tralmaks, který podepsal s Edmontonem dvoucestnou smlouvu.
22:57 - Edmonton Oilers
Edmonton uvolněné peníze po výměně Darnella Nurse okamžitě používá. K Oilers míří na pětiletou smlouvu obránce Ryan Shea, jenž si přijde na 20 milionů dolarů.
22:42 - Minnesota Wild
V Minnesotě bude i v příští sezóně pokračovat Zach Bogosian, který podepsal za 1,25 milionů dolarů.
22:30 - San Jose Sharks a Edmonton Oilers
Darnell Nurse byl vyměněn do San Jose a součástí není ponechání si platu ze strany Oilers. Edmonton od Sharks dostal Zacka Sharpa a Šakira Muchamadullina.
22:25 - Utah Mammoth a New York Rangers
Jeden z nejvíce žádaných a dostupných centrů mění dres. Do Utahu byl z Rangers vyměněn Vincent Trocheck. Do New Yorku míří Sean Durzi, Cole Beaudoin a volba ve třetím kole draftu.
22:11 - Washington Capitals
Columbus definitivně přichází o svého kapitána. Boone Jenner se domluvil na kontraktu ve Washingtonu. Čtyřletá smlouva za 23 milionů dolarů.
22:07 - Detroit Red Wings
Red Wings rozšiřují své obranné řady a na roční kontrakt v hodnotě 850 tisíc dolarů přivádí Jacoba Brysona.
22:03 - Toronto Maple Leafs a Tampa Bay Lightning
Mezitím se zrodila i výměna mezi Torontem a Tampou. Maple Leafs získali útočníka Nicka Paula, za kterého poslali na opačnou stranu brankáře Dennise Hildebyho a volby ve třetím a čtvrtém kole draftu.
21:56 - Výměny/Spekulace
V zámoří se aktuálně dojednávají dvě výměny. Rangers chtějí z Vancouveru Marcuse Petterssona a San Jose dokončuje příchod Darnella Nurse z Edmontonu.
21:54 - Utah Mammoth
Jednoletou smlouvu v Utahu podepsal Kevin Stenlund. Celkem si přijde na 2,75 milionů dolarů.
21:49 - Los Angeles Kings
O NHL ještě zkusí zabojovat Jan Jeník, který podepsal jednoletou dvoucestnou smlouvu s Los Angeles.
21:47 - Buffalo Sabres
Nenápadný podpis udělalo Buffalo, které na jeden rok za 850 tisíc dolarů získalo Conora Shearyho.
21:44 - Anaheim Ducks
Hru Ducks v příštích sezónách přitvrdí Jeff Malott, který podepsal smlouvu na následující tři ročníky. Platový strop bude ročně zatěžovat částkou 1,85 milionů dolarů.
21:36 - Toronto Maple Leafs
Do Toronta přichází i Brandon Duhaime. Smlouva je na tři roky s průměrným ročním příjmem 1,85 milionů dolarů.
21:33 - San Jose Sharks
Pozici brankářské dvojky vyřešilo i San Jose, které na dva roky podepsalo Erica Comrieho. Platový strop bude zatěžovat částkou 1,15 milionů dolarů.
21:30 - Detroit Red Wings
Red Wings zvyšují konkurenci v brankovišti. V Detroitu na následující ročník podepsal za dva miliony dolarů kontrakt Daniil Tarasov. Michal Postava dostává v boji o pozici dvojky konkurenta.
21:22 - Minnesota Wild
Jednoletou smlouvu za rovný milion dolarů od Minnesoty získal Calvin Pickard, který by měl na začátku sezóny zastávat kvůli zranění Filipa Gustavssona pozici brankářské dvojky.
21:15 - Anaheim Ducks
Zadní řady Ducks přichází posílit Nick Jensen. Americký obránce podepsal dvouletou smlouvu za 4,5 milionů dolarů.
21:07 - Washington Capitals
Smlouvu ve Washingtonu podepsal i Vincent Desharnais. Jedná se o čtyřletý kontrakt v hodnotě 16,8 milionů dolarů.
20:54 - Washington Capitals
Kariéru v NHL si minimálně o jeden rok prodlouží obránce Justin Holl, který podepsal za 900 tisíc smlouvu s Capitals.
20:50 - Pittsburgh Penguins
Góly přichází do Pittsburghu střílet Andrej Kuzmenko, který s Penguins uzavřel smlouvu na jeden rok za pět milionů dolarů.
20:43 - New York Rangers
Útočnou posilou Rangers se stává útočník Oliver Bjorkstrand. Jednoletá smlouva za 4,5 milionů dolarů.
20:37 - Vegas Golden Knights
Tanner Laczynski se s Golden Knights domluvil na tříleté smlouvě, ročně si přijde na 900 tisíc.
Tak nakonec jen tři roky. Bobrovskij dochytá kariéru v Torontu https://t.co/ezcRscE0Ew
— NHL.cz (@NHL_cz) July 1, 2026
20:35 - Toronto Maple Leafs
Maple Leafs nadále pokračují. Tentokrát se Torontu upsal Teddy Blueger, jenž za dva roky získá pět milionů dolarů.
20:16 - Toronto Maple Leafs
Další podpis hlásí Toronto. Na dvě sezóny se Maple Leafs upsal útočník Colton Sissons, který si v Kanadě celkem vydělá 8,5 milionů dolarů.
20:09 - Nashville Predators
Alex Kerfoot má v kapse dvouletou smlouvu s Nashvillem. Celkem si přijde na sedm milionů dolarů.
20:06 - Toronto Maple Leafs
Jedno z největších jmen na letošním trhu má podepsáno! Brankář Sergej Bobrovskij bude hájit branku Toronta, kde se upsal na následující tři ročníky za 21 milionů dolarů.
20:01 - Edmonton Oilers a Buffalo Sabres
Sázka na mladého brankáře v Edmontonu? Oilers výměnou získali z Buffala Devona Leviho, za kterého poslali Sabres volbu ve třetím kole draftu.
19:52 - San Jose Sharks
Zajímavé jméno přidává do svých zadních řad San Jose, které podepsalo na následující čtyři ročníky Jacoba Troubu. Známý tvrďák bude zatěžovat platový strop částkou 8,25 milionů dolarů.
19:43 - Pittsburgh Penguins
Dalšího obránce do svých řad získal Pittsburgh, jenž se dohodl na dvouletém kontraktu za osm milionů dolarů s Trevorem van Riemsdykem.
19:41 - Vancouver Canucks
Zadním řadám Vancouveru přichází pomoci Luke Schenn, který se v kanadském městě upsal na následující ročník s příjmem 2,25 milionů dolarů.
19:30 - New York Islanders
Spekulace potvrzeny. Vítek Vaněček bude plnit roli brankářské dvojky v Islanders, kde podepsal na jeden rok za rovný milion dolarů.
Vaněček zůstává v NHL, střídá krajana https://t.co/bLObsAYf4O
— NHL.cz (@NHL_cz) July 1, 2026
19:26 - New York Islanders
Do New Yorku se stěhuje Matias Maccelli, který bude oblékat dres Islanders. Jedná se o jednoletou smlouvu za 2,25 milionů dolarů.
19:20 - Vancouver Canucks
Nové angažmá si našel útočník Paul Cotter, který následující ročník odehraje ve Vancouveru. Odměnou mu bude 2,15 milionů dolarů.
19:13 - Philadelphia Flyers
Své štěstí bude ve Philadelphii zkoušet Noel Acciari, jenž podepsal dvouletý kontrakt za 5,6 milionů dolarů.
19:11 - Winnipeg Jets
Do brankoviště Winnipegu přichází z trhu Stuart Skinner, který podepsal na dva roky a ročně si v průměru přijde na 3,75 milionů dolarů. Je velmi pravděpodobné, že během následujících hodin bude z Jets vyměněn Connor Hellebuyck.
19:09 - Detroit Red Wings
Viktor Arvidsson se stává novým hráčem Detroitu. Jedná se o dvouletý kontrakt za deset milionů dolarů.
19:06 - Toronto Maple Leafs
Útočné řady Maple Leafs posílí Jack Roslovic, který se kanadskému týmu upsal na následující dva ročníky. Toronto za tento podpis zaplatí osm milionů dolarů.
19:04 - St. Louis Blues
Kádr St. Louis rozšíří Ross Johnston, jenž se podepsal pod tříletý kontrakt za šest milionů dolarů.
19:02 - Tampa Bay Lightning
Tampa pokračuje v posilování. Novým přírůstkem v kádru Lightning je Jeffrey Viel, který podepsal smlouvu na pět let. Celková hodnota kontraktu je 12,5 milionů dolarů.
18:58 - Tampa Bay Lightning
Poprvé se dneska zapojila i Tampa, které se povedlo získat útočníka Ilju Michejeva. Ruský hokejista podepsal smlouvu na čtyři roky, platový strop bude zatěžovat ročně částkou 3,85 milionů dolarů.
18:51 - Columbus Blue Jackets
Nového hráče oznámil i Columbus, který se dohodl s Ryanem Lombergem. V tomto případě to je dvouletá smlouva v hodnotě 2,6 milionů dolarů.
18:50 - New York Rangers a Boston Bruins
V rámci výměny se k Rangers stěhuje brankář Joonas Korpisalo, za kterého Boston získal Kalleho Vaisanena a volbu ve čtvrtém kolu draftu.
18:49 - Chicago Blackhawks
Další posilou Blackhawks je Cole Smith, který s klubem podepsal tříletý kontrakt za devět milionů dolarů.
18:47 - Los Angeles Kings
Mats Zuccarello v Los Angeles podepsal smlouvu na jeden rok za jeden milion dolarů.
18:45 - Chicago Blackhawks
Posilu do zadních řad získalo Chicago. Blackhawks se na následující sezónu upsal Ian Cole, jenž si přijde na 4,75 milionů dolarů.
18:42 - Los Angeles Kings
Do Los Angeles se vrací Corey Perry, který byl během minulé uzávěrky přestupů vyměněn do Tampy. Zkušený útočník podepsal s Kings smlouvu na jeden rok za rovný milion dolarů.
18:41 - Florida Panthers
Byla potvrzena i smlouva pro Eetu Luostarinena. Finský útočník zůstane na Floridě osm let a vydělá si 40 milionů dolarů.
18:36 - Colorado Avalanche
Nové angažmá má i útočník Jaden Schwartz, jenž bude následující tři roky oblékat dres Colorada. Platový strop bude ročně zatěžovat částkou 3,25 milionů dolarů.
18:34 - San Jose Sharks
Spekulace se naplnily. Mason Marchment se stává posilou San Jose, kde podepsal smlouvu na pět let. Ročně si v průměru přijde na 6,75 milionů dolarů.
18:32 - St. Louis Blues
V St. Louis bude pokračovat švédský útočník Jonatan Berggren, který podepsal na jeden rok za dva miliony dolarů.
18:31 - Ottawa Senators
Roli brankářské dvojky bude v Ottawě zastávat Samuel Ersson, jenž s kanadským klubem podepsal smlouvu na dva roky za 4,4 milionů dolarů.
18:29 - Los Angeles Kings
Kromě Matse Zuccarella by měl do Los Angeles zamířit i obránce Erik Gustafsson. Více informací o těchto příchodech zatím není.
18:27 - John Carlson
Zkušený obránce se nedokázal v krátkém čase domluvit na kontraktu v Carolině, a tak se aktuálně nachází na trhu s volnými hráči. Mezi největší zájemce patří Philadelphie a Tampa. Vyloučit se ještě nedá ani podpis s Hurricanes.
Milióny se sypou. Podepsáno už má i Vladař https://t.co/HhVEmOvWLP
— NHL.cz (@NHL_cz) July 1, 2026
18:25 - Seattle Kraken
Po výměně z Floridy se Mackie Samoskevich upsal Krakenům na následující tři ročníky. Ročně si v průměru přijde na 3,85 milionů dolarů.
18:22 - Detroit Red Wings a Los Angeles Kings
Blízko k posílení z volného trhu jsou Red Wings a Kings. Detroit míří na útočníka Viktora Arvidssona, Los Angeles se zajímá o Matse Zuccarella.
18:19 - Toronto Maple Leafs
Colton Sissons není daleko od podpisu smlouvy v Torontu. Dohoda ještě ale není hotová.
18:10 - Los Angeles Kings
Novou posilou Los Angeles se stal útočník Erik Haula. Finský útočník bude dres Kings oblékat v následujících dvou sezónách a celkem si vydělá 7 milionů dolarů.
18:08 - Detroit Red Wings
O místo v NHL bude v Detroitu nadále bojovat Carter Mazur, který se upsal Red Wings na nadcházející dva roky. Ročně si v průměru přijde na 875 tisíc dolarů.
18:03 - Philadelphia Flyers
S ročním předstihem se na novém kontraktu s Flyers dohodl útočník Tyson Foerster. Jedná se o osmiletý kontrakt v hodnotě 56 milionů dolarů.
18:00 - Trh s volnými hráči otevřen!
17:57 - New York Islanders
V New Yorku nebude pokračovat David Rittich, jenž se během pár minut stane volným hráčem. Nahradit by ho v brankovišti Islanders mohl Vítek Vaněček.
17:54 - Montreal Canadiens
Nového kontraktu se dočkala i mladá hvězda Montrealu Canadiens. Ivan Děmidov se kanadskému týmu upsal na osm let a ročně si v průměru přijde na 9,125 milionů dolarů.
17:49 - Philadelphia Flyers
Známe i konečnou podobu nové smlouvy Dana Vladaře ve Philadelphii. Český brankář prodloužil o pět let, roční průměr kontraktu je 5,5 milionů dolarů.
17:43 - Vegas Golden Knights
Rasmus Andersson na trh s volnými hráči nakonec nezamíří. Švédský obránce bude pokračovat ve Vegas, kde podepsal sedmiletou smlouvu v hodnotě 59,5 milionů dolarů.
Podepsáno! Gudas je oficiálně zpět na Floridě, má zajímavý kontrakt https://t.co/64plqnDYYd
— NHL.cz (@NHL_cz) July 1, 2026
17:35 - Florida Panthers
Předcházející zpráva je potvrzena. Radko Gudas podepsal s Panthers šestiletou smlouvu, ročně si v průměru přijde na 1,5 milionů dolarů.
Tynka Gudas reporting live with breaking news ???? pic.twitter.com/mkcx1NKR0H
— Florida Panthers (@FlaPanthers) July 1, 2026
17:32 - Florida Panthers
Stále probíhají jednání mezi Floridou a Radko Gudasem. Pokud k dohodě dojde, bude se jednat spíše o dlouhodobější kontrakt, aby Panthers mohli lépe pracovat s platovým stropem.
17:28 - Buffalo Sabres
Buffalo se domluvilo na kontraktu s Olenem Zellwegerem, kterého před pár dny získalo z Anaheimu. Mladý obránce podepsal smlouvu na tři roky a přijde si na částku kolem devíti milionů dolarů.
17:25 - Patrik Laine
Finský útočník toho v minulém ročníku příliš nenahrál, i tak je o něj poměrně zájem. O Patrika Laineho se nejvíce zajímají Kings, Lightning, Flames a Wild.
17:17 - Philadelphia Flyers
Vrátí se Claude Giroux do známého prostředí? Mezi zájemci o kanadského útočníka je Philadelphie, kde Giroux v minulosti dělal kapitána.
17:05 - Pittsburgh Penguins a Toronto Maple Leafs
Výměna se upekla i mezi Penguins a Maple Leafs. Do Pittsburghu byl poslán útočník Nick Robertson, opačným směrem putuje výběr ve čtvrtém kole draftu.
17:01 - Calgary Flames
Calgary ochotně naslouchá nabídkám na veterána Blakea Colemana.
16:55 - Nashville Predators a Dallas Stars
Dokončuje se první výměna během našeho přenosu. Do Nashvillu z Dallasu míří mladý útočník Mavrik Bourque, jenž je chráněným volným hráčem. Společně s ním byl vyměněn i obránce Ilja Ljubuškin. Dallas od Predators získal druhé a třetí kolo draftu.
16:50 - Chicago Blackhawks
Blackhawks krátce před draftem získali Bowena Byrama a během dnešního dne se s ním domluvili na kontraktu. Bývalý zadák Colorada a Buffala podepsal na šest let za 75 milionů dolarů. Jedná se o největší kontrakt obránce, co se týká průměrného ročního platu.
Nejdražší obránce historie. Chicago podepsalo s novou posilou https://t.co/BiShochOWs
— NHL.cz (@NHL_cz) July 1, 2026
16:26 - Ottawa Senators
Angažmá pravděpodobně změní i zkušený Claude Giroux, který se doposud v Ottawě nedomluvil na novém kontraktu. Napříč ligou bude o jeho služby rozhodně zájem.
16:16 - San Jose Sharks
O Masona Marchmenta bude na trhu hodně velký zájem, což potvrzuje i zámořský novinář Darren Dreger. Jedním z největších zájemců o jeho služby je San Jose.
16:13 - New Jersey Devils
New Jersey našlo se svým kapitánem společnou řeč ohledně nového kontraktu, který bude během dnešního dne oficiálně potvrzen. Nico Hischier podepsal pětiletý pakt v celkové hodnotě šedesáti milionů dolarů.
16:08 - Toronto Maple Leafs
Zajímavý den rozhodně čeká na Maple Leafs. Kanadský tým je spojován se dvěma velkými jmény. Brankoviště by mohl posílit Sergej Bobrovskij a obranu Zach Werenski. Přijde do Toronta alespoň jeden z nich?
16:01 - Detroit Red Wings
Americký útočník Patrick Kane novou smlouvu s Red Wings před otevřením trhu nepodepíše a zkusí zjistit, jaký je o něj napříč ligou zájem. Návrat do Detroitu ale vyloučen není.
16:00 - Příjemné středeční odpoledne! Vítejte při sledování textového přenosu Trh volných hráčů NHL 2026.
V posledních hodinách zámořím nejvíce zatřásla zpráva, že Zach Werenski odmítl výměnu do Dallasu a touží po setrvání ve Východní konferenci. Dojde k výměně během dnešního dne?
Dallas? Ne, díky! Werenski odmítl trejd, mermomocí chce do Toronta https://t.co/fIBTnohukh
— NHL.cz (@NHL_cz) July 1, 2026