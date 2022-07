Žije klukovský sen, cítí extrémní motivaci. Mám co dokazovat, ví Murray

Od Toronta je to kurážná, riskantní sázka. Do nové sezony jde s gólmanským tandemem Matt Murray, Ilja Samsonov. Už jen s ohledem na platové podmínky by jedničkou měl být osmadvacetiletý Kanaďan, který coby malý kluk slavnému klubu fandil a snil o ikonickém modro-bílém dresu. "Na zápasy Maple Leafs jsme koukali s tátou, byli to naši favorité. A tak pro mě bude chvíle, až si poprvé obléknu torontský trikot, opravdu výjimečná," říká dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Když Murray zmíní svého otce, je to pokaždé citlivá chvíle.

V minulých letech se kanadský čahoun jen těžce vyrovnával s jeho smrtí, Murrayho zasáhla možná více než opakované otřesy mozku i sílící kritika ze strany hokejových fanoušků. Jima mu připomíná skotská vlajka, co zdobívá spolu s tou nizozemskou (na matčinu počest) jeho masky.

O restart kariéry se pokoušel už v Ottawě, v cestě zpátky mezi brankářskou elitu mu ovšem zabránily zdravotní trable, týmová bída i nesoulad s realizačním týmem Senátorů, kvůli kterému bylo dlouho dopředu jasné, že se bude opět stěhovat a že se stal mužem na odstřel.

K přestupu došlo minulý týden a vyjednané odstupné (pouhé blíže nespecifikované budoucí vyrovnání) a otawský závazek hradit dál 25 procent Murrayho gáže jen ukazuje, že touha Sens se zbavit bývalé maskované komety byla opravdu silná. Ale znáte to, kdo se směje naposled...

Murray chce v javorovým listem na prsou předvést, že stále může v NHL zářit. "Mám co dokazovat," ví rodák z ontarijského Thunder Bay, jehož mnohdy děravá lapačka se za poslední roky stala terčem nejen střelců, ale také jízlivých poznámek hokejových nadšenců.

Kdysi exceloval v Pittsburghu, Pens pomohl jako prvnímu klubu v éře platových stropů obhájit stříbrný pohár. Teď věří, že bude válet v Torontu, kde se potkává se dvěma starými známými – GM Kylem Dubasem a trenérem Sheldonem Keefem. Znají se z juniorské OHL.

Jen se mrkněte, kterak vypadal Murray coby teenager v kleci Sault Ste. Marie Greyhounds.

"Jsem extrémně motivovaný," říká majitel stříbra z MS 2019. Po dvou sezonách u Ottawy, během kterých stihl odchytat jen 47 partií a to s nikterak světobornou úspěšností zákroků 89,9 procent, se počet pochybujících o jeho kvalitách znásobil. Jsou jich davy.

Murray už ale nechává trápení u Senators minulosti a soustředí se na novou výzvu. Obří. Vždyť na mnoha místech narazíte na názor, že od hokejového grálu letos dělil Javorové listy jen lepší gólman. Jenže může být Murray pevnější zdí než Jack Campbell?

Ano, zeď má už ve jméně, a teď by ji opět rád připomínal. "Cesty za Stanley Cupem mě naučily, že je to o každodenní práci. Konečný výsledek je jen vyústěním tvrdé dřiny, které se věnujete den za dnem. Tomuhle přístupu věřím a budu se jím řídit," říká odhodlaně.

Vybičuje se k výkonům, kterými dříve ničil sebevědomí soupeřů? Stane se opět jejich postrachem? Tentokrát cítí důvěru vedení. Dubas s Keefem o něj stáli, vsadili na něj, byť rozhodně nešlo o sázku na jistotu. Nebo se z dětského snu stane noční můra?

Murray bude jedním z nejsledovanějších hokejistů v novém ročníku. Ocitne se pod tlakem očekávání. A to ze všech stran, v čele s náročným tiskem. Už jen z prostého důvodu, že Toronto čeká na Stanleyův pohár od šedesátých let. Šestkrát za sebou navrch skončilo v prvním kole play-off.

Pokud má Murray něco, od čeho se může odrazit, pak jsou to nejen dvě spanilé jízdy za prstenem, které přece jen už jsou staršího data, ale také devítizápasový úsek z uplynulé sezony, během něhož vyšrouboval úspěšnost k 95 procentům. Ano, ten neprůstřelný fakír v něm pořád je.

Je jen otázkou (a to za miliony dolarů), zda jej Murray dokáže v sobě probudit natrvalo.

