Židlického dostihl přízrak z Long Islandu! A navíc si vystřelil ještě jeden rekord

Matthew Schaefer. To je úkaz. V pouhých osmnácti letech vletěl do NHL mimořádně suverénním způsobem. Bodoval ve všech šesti zápasech, co dosud mezi elitou odehrál, opakovaně sklidil komplimenty od spoluhráčů, soupeřů a hlavně od kouče newyorských Islanders Patricka Roye, jehož optikou bývá tím vůbec nejlepším plejerem Ostrovanů na ledě. A teď má hned dva rekordy NHL!
Odstartovat kariéru v NHL šesti duely alespoň s jedním bodem?
To před Schaeferem dokázal ze zadáků jedině český filuta Marek Židlický. Po čertech mazaný odchovanec Kladna, který se kdysi stal senzací v dresu nashvillských Predátorů.
Jeho příběh je ovšem o tolik jiný než ten Schaeferův… Za velkou louži se vydal už jako hotový hráč, hvězda finské Liigy, kde válel za IFK Helisnky. Obouchaný reprezentací, zkrátka žádný zelenáč.
Ostatně kvůli věku ani nemohl bojovat o Calder Trophy, protože během sezony 2003/04 oslavil šestadvacáté narozeniny, nebyl považován za nováčka.
MATTHEW SCHAEFER! His first career multi-point game! ????
— NHL (@NHL) October 22, 2025
Is this kid good or what? pic.twitter.com/0YIvsIe5hV
I tak by jeho tehdejší počin mimořádnou záležitostí.
Mimochodem, kariéru zakončil tam, kde pro Schaefera začíná. Na Long Islandu.
Je to devět let, co za Isles odehrál 53 duelů, a uzavřel tak svou náramnou, minimálně při posuzování hry s kotoučem, zámořskou kariéru.
S číslem 28. Schaefer nosí osmačtyřicítku.
K rekordu mu pomohla asistence u trefy Bo Horvata při výhře nad San Jose Sharks. Večer pak vyšperkoval vstřeleným gólem, zaznamenal tak svou první vícebodovou show v NHL.
Jeho zásah byl vítězný, stal se tak ve věku 18 let a 46 dní vůbec nejmladším bekem, co kdy v NHL zapsal „game winner.”
„Odehrál asi ten dosud nejlepší zápas,” chválil ho Roy. „Jeho vstup do ligy? Neuvěřitelná záležitost,” smekl newyorský kapitán Anders Lee.
“Zbožňuju vítězství, nenávidím porážky. Výhry s touto partou si užívám obzvlášť, je bezva vidět kluky v kabině, jak jsou nadšení. Ale zítra si zase musíme vyhrnout rukávy a makat,” prohodil Schaefer.
V souboji dvou posledních draftových jedniček zastínil Macklina Celebriniho. Ale usínání na vavřínech? To od něj nečekejte.
