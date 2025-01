Zibanejada? Díky, ale nechceme! Jak padl Millerův návrat na Manhattan

Je to necelých 14 let, co newyorští Jezdci ukázali v prvním kole draftu na J.T. Millera. Byla to trefa, během necelých šesti sezon z něj vyrostl na slavné adrese špičkový forvard. Pak se na jaře 2018 rozloučili. Teď na podzim byl ve hře Millerův comeback do Madison Square Garden, jenže Vancouver řekl ne.

Jezdci se stále zmítají v krizi.

Ta se táhne už pár měsíců.

Kabina je minimálně už dlouhé týdny v ostrém rozkolu s vedením, především pak generálním manažerem Chrisem Drurym.

I kvůli os(t)udném trejdu Jacoba Trouby, Chrise Kreidera měla naštvat už jen možnost jeho výměny. Kaapo Kakko se stěhoval možná jen za to, že se ozval proti posazení na tribunu.

Drurymu se nepozdávaly výkony nejedné opory, včetně Miky Zibanejada. Chtěl to řešit obchodem s Canucks.

Ani v kanadském klubu nevládla zrovna idylická atmosféra. Miller dokonce na čas dostal z osobných důvodů volno. Ač později jak Američan, tak Elias Pettersson vše dementovali, doteď se píše o vyhroceném vztahu mezi nimi.

Přímo se nabízelo, aby si obě náhle tápající organizace vypomohly. Miller má newyorskou minulost, zároveň Kosatkám by nejspíš tuze prospěl jeho odchod.

Jenže jejich GM Patrika Allvina nepřesvědčila Druryho nabídka.

Nabízel zmíněného švédského šikulu s íránskými kořeny.

Allvin řekl ne. Snad i kvůli tomu, že Zibanejad jde rok od rok výrazně výkonnostně dolů. Sezona 2022/23? 91 bodů. 2023/24? Pád na 72 bodů. A momentálně je na čísle 25… našlápnuto tedy na 51.

To Miller si po premiérové stovkové sezoně drží průměr bodu na zápas.

A navíc je o půl milionu dolarů ročně levnější.

Z přestupu dvou jednatřicátníků, mimochodem draftovaných devět míst od sebe, tak sešlo.

