Zemřel jako hrdina. Kivlenieks zachránil těhotnou manželku spoluhráče

Hokejová komunita v neděli 4. července s obrovským zármutkem přijala zprávu o smrti lotyšského brankáře Matisse Kivleniekse. Na jeho čtvrtečním pohřbu vyšly najevo další okolnosti jeho tragického skonu.

Čtyřiadvacetiletého brankáře osudný den při oslavách Dne nezávislosti zasáhla do hrudi zábavní pyrotechnika. I přes okamžitý zásah zdravotníků ale Kivlenieks svým zraněním po chvíli podlehl.

Jeho pohřeb se konal ve čtvrtek na předměstí Columbusu a byl vysílán živě. Před rodiči, sestrou a dalšími příbuznými mladého brankáře dojemně promluvil jeho spoluhráč a velký kamarád Elvis Merzlikins.

V době, kdy Kivleniekse zasáhla smrtící rána, se Merzlikins několik metrů za ním objímal se svou těhotnou manželkou.

„Zachránil mého nenarozeného syna, zachránil mou manželku a zachránil mě. Zachránil hodně životů,“ citoval Merzlikinse web nhl.com.

„Kdybych to nebyl já, moje žena nebo syn, bylo by to dalších padesát lidí. Zemřel jako hrdina. A to neříkám já, to říkal doktor. Kdyby zůstal jen sedět, tak by se to nestalo,“ pokračoval roztřeseným hlasem brankář Columbusu.

Merzlikins dál mluvil o posledních vzpomínkách na svého krajana. „Dali jsme si naše poslední pivo. Posledního panáka, více než jednoho. Poslední doutník. Matiss nebyl můj kamarád, byl to můj mladší bratr,“ dodal Merzlikins, jehož syn dostane prostřední jméno po Kivlenieksovi.

Na pohřbu si vzal slovo také trenér brankářů Manny Legace, který byl Kivlenieksovi oporou od jeho příchodu do organizace v roce 2017. Lotyšský brankář u něj dokonce přes léto bydlel.

„Stal se členem mé rodiny. Byl bratrem mé dcery a skvělým přítelem našeho synovce. Chci poděkovat jeho matce a otci za to, že ho vychovali do tohoto světa,“ pravil Legace.

