Zemětřesení v Torontu? Kdepak! Keefe a Dubas jsou extrémně důležití, říká Shanahan

Zase to nevyšlo, torontské čekání na vítěznou sérii se protáhne minimálně na 19 let. Maple Leafs mají za sebou tradičně hořký konec sezony, opět se i přes plejádu štědře placených hvězd pakovalo po prvním kole, naděje fanoušků kanadského klubu zemřely na hokejkách obhájců z Tampy. Čekali jste coby adekvátní reakci padání hlav? Marně.

Na první pohled to vypadá na klasický finiš v podání Javorových listů.

Postup do play-off a okamžité „fofrčení“ na dovolenou.

Jenže Toronto s Bolts drželo krok, neprohrálo po nějakém kolapsu, prostě jen bylo v extrémně vyrovnané sérii tím méně šťastným (a také méně zkušeným) mančaftem.

Takhle dobře za Matthewsovy éry v bojích o Stanley Cup ještě nevypadalo, ať už působí bilance 0:6 na série sebehrozivěji. A klubový prezident Brendan Shanahan to ví. Neunáhlil se a nepřešel k laciným a nepromyšleným krokům.

Kylea Dubase a Sheldona Keefeho ponechá na svých místech.

„Nebudeme dělat změny pro změny. Myslím si, že Kyle postavil velmi dobrý tým. A že Sheldon je excelentní trenér. Oba jsou extrémně důležití pro to, abychom se posunuli o úroveň výš,“ míní Shanahan. Evidentně oceňuje, kam se Toronto pod jejich vedením dostalo.

Že to nestačilo na klub, co vyhrál poslední dva stříbrné poháry? To, ruku na srdce, skutečně není ostuda nejhrubšího zrna. Jde o zklamání, ale s lehkým povzbuzením. Maple Leafs si ukázali, že mohou hrát rovnocennou partii s těmi nejlepšími.

Třeba tato lekce odemkne potenciál elitními hokejisty prošpikovaného kádru.

Ten podle Shanahana nezažije drastické změny. „Nemyslím si, že budeme chtít provádět změny, které by nás mohly vychýlit z nastoleného kurzu, a které by vyplývaly jen z nějakého nutkání něco udělat, aby se neřeklo.“

Pár manévrů ale nepochybně přijde, platový strop je neúprosným mechanismem.

Obzvlášť pro ty organizace, kde se rozdávaly přepychové smlouvy jako koblihy při předvolební kampani.

