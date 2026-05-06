Zemětřesení v Edmontonu pokračuje. Nechtěný bek požádal o trejd

12. června 13:30David Zlomek
V Edmontonu se fanoušci se začínají ptát, zda se ambiciózní kolos definitivně nezačal přestavovat. Poté, co vedení klubu vyhodilo trenéra Krise Knoblaucha po krachu v prvním kole s Anaheimem a začalo na střídačku lanařit kontroverzního Mikea Babcocka, přišel zevnitř organizace další otřes. Darnell Nurse, jeden z nejdéle sloužících hráčů a zástupce kapitána, oficiálně požádal o výměnu.
Jednatřicetiletý obránce, který celou svou kariéru v NHL spojil výhradně s Oilers, oznámil managementu, že nastal čas na změnu prostředí a čerstvý start. Nurse odehrál v dresu Olejářů 798 zápasů v základní části, což je sedmý nejvyšší počet v historii klubu, a k tomu přidal rovných sto startů v play-off, včetně dvou nedávných účastí ve finále Stanley Cupu.
Celá situace kolem jeho odchodu je však složitá. Nurse má totiž ve své smlouvě plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, která platí až do 1. července 2027. Bez jeho výslovného souhlasu s ním klub nemůže pohnout ani o metr. Zkušený bek už ale vedení předložil zúžený seznam tří až pěti týmů, do kterých je ochotný odejít, což dává oběma stranám šanci na nalezení společného východiska.
Pro potenciální zájemce může být velkým lákadlem struktura jeho kontraktu. Nursovi sice ze stávající smlouvy zbývají ještě čtyři roky s průměrným platem 9,25 milionu dolarů ročně, jenže tento pak byl výrazně postaven na vyplacení peněz dopředu. V reálných dolarech mu tak za zbývající čtyři sezony zbývá doplatit už jen 29,6 milionu dolarů. Tato částka navíc klesne na 23,6 milionu, jakmile mu Edmonton letos v létě vyplatí bonus ve výši 6 milionů.
Vztah mezi Nursem a fanoušky byl přitom v poslední době jako sud s prachem. Robustní bek, kterého si klub vybral v roce 2013 jako sedmičku draftu, se stal terčem obří kritiky, protože svými výkony nedokázal obhájit astronomický plat. V uplynulé sezoně zaznamenal kariérní minimum v podobě pouhých čtyřiadvaceti bodů za sedm gólů v dvaaosmdesáti zápasech a na ledě se kupily chyby v defenzivě, které by hráč s osmi sty starty dělat neměl.
Oilers po případném odchodu Nurse zůstane na levé straně obrany obří díra. V sestavě jim zbude pouze na zranění náchylný Jake Walman, který v kariéře nikdy neodehrál víc než 65 zápasů za sezonu, a šestatřicetiletý veterán Mattias Ekholm. V zámoří se už navíc začíná hlasitě spekulovat, že Nursovo rázné rozhodnutí opustit klub může mít brzy obrovskou odezvu u dalších elitních beků v podobné situaci, jako jsou Morgan Rielly nebo Dougie Hamilton.