Zemětřesení v Calgary? Stěhovat se mohou dvě hvězdy

Calgary Flames za sebou mají další nepovedenou sezonu a názory se začínají sjednocovat. Musí dojít ke změně. Generální manažer Treliving sice žádnou přestavbu ani přebudování nenaznačil, je však pravděpodobné, že k velkým odchodům přeci jenom dojde. Jednomu se Calgary s největší pravděpodobností nevyhne, o druhém loučení se ještě bude jednat. A co Tkachuk?

Prvním borcem, nad kterým údajně visí otazník, je Matthew Tkachuk. Jeden z klíčových útočníků Flames a zosobněná budoucnost organizace v jednom se však nikam stěhovat nebude.

„Kde jste to slyšeli?“ reagoval Brad Treliving, generální manažer Calgary, na otázku, jestli ví o spekulacích týkající se právě Tkachuka. „Nikam nejde, není to vůbec pravda,“ zaujal jasné stanovisko.

Zas tak jasný ale nebyl u vyjádřeních o Johnnym Gaudreauovi. Ten totiž na konci červenci vstoupí do posledního roku svého stávajícího kontraktu. Flames tak mají dvě možnosti. Buď ho podepsat na další roky, nebo ho před uzávěrkou přestupů vyměnit. Přijít o takového hráče bez protihodnoty, to by bylo až hříšné.

Samotný hráč se údajně přiklání spíše k setrvání. Lewis Gross, agent sedmadvacetiletého hokejisty, se dle zdrojů Sportsnet začal u vedení Flames vyptávat na možnost nové smlouvy.

Bude zajímavé sledovat, jak se Treliving a spol. rozhodnou. Samotný šéf Flames totiž uvedl, že několik hráčů z jádra mužstva, kam Gaudreau pochopitelně patří, hraje pod své možnosti. Klíčem k úspěchu má být výměna jednoho z nich.

„Můžete všude vyhlašovat, jak chcete změnu, ale vždycky k výměně potřebujete partnera,“ uvedl nekonkrétně Treliving, který už začal kolegy v ligových týmech obeznamovat se skutečností, že by rád měnil.

Jedním z hráčů, kteří se s Calgary pravděpodobně rozloučí, je obránce Mark Giordano. S jeho odchodem se tak nějak počítá, je totiž hlavním lákadlem pro Kraken při nadcházejícím rozšiřovacím draftu. Současný kapitán se nevleze do úzké skupinky chráněných hráčů. Dle několika zdrojů to z obránců bude trojice Rasmus Andersson, Noah Hanifin a Chris Tanev.

A ví to moc dobře i on sám. V posledním rozhovoru po sezoně totiž uvedl, že bude mít na toto téma “dospěláckou“ konverzaci s generálním manažerem.

„Z toho vám nic neřeknu, to je mezi ním a mnou,“ dodal na toto téma Treliving.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+