Zemětřesení v Bostonu? Buď já, nebo on, má vzkazovat Pastrňák

Vypadá to, že vyhazov trenéra Bruce Cassidyho byl pouhým začátkem velkého zemětřesení, které se v Bostonu může stát. Začínají se hromadit informace o tom, že by mohla následovat přestavba. Otázkou je nejen budoucnost Patrice Bergerona, ale nově také Davida Pastrňáka. Ten totiž pod stávajícím generálním manažerem hrát nechce.

O tom informuje dobře obeznámený novinář Fluto Shinzawa z portálu The Athletic. Šestadvacetiletému českému útočníkovi za rok končí smlouva, a tak by měla pomalu začínat rokování o nové.

Do toho se však Pastrňákovi nechce. A to poté, co viděl, jak Don Sweeney, generální manažer Bruins, nechal ve stejné situaci bez okolků odejít Toreyho Kruga a Davida Krejčího.

„David viděl, jak se Don zachoval k jeho dvěma nejlepším kamarádům. Je bez šance, aby pokračoval v Bostonu, dokud v něm bude Sweeney,“ svěřil se Pastrňákovi blízký zdroj Shinzawovi.

Bude velice zajímavé, co bude dál. Dostane od vyššího vedení přednost Pastrňák, nebo Sweeney. Dojde k vyhazovu generálního manažera, nebo trejdu českého hráče? Jsou to věci, které lze opravdu těžko predikovat.

Co se smlouvy týče, je jasné, že bude velká. Bruins mají tu výhodu, že jakožto jeho současný tým mu mohou nabídnout osmiletou smlouvu. Všechny ostatní týmy „pouze“ sedmiletou. S ročním platem to bude složitější, jelikož Bruins nejsou známí tím, že by mohutně přepláceli. Zato na trhu s volnými hráči by si česká hvězda mohla vybírat ze vskutku obřích nabídek.

Kromě vztahu se Sweeneyem ale Pastrňák určitě přemýšlí i o tom, kam Bruins míří. Už to není ten tým, který patří k favoritům. Do příští sezony navíc není jisté pokračování Patrice Bergerona, Marchandovi už je také 34 a začátek ročníku určitě zmešká, stejně jako McAvoy či Grzelcyk.

Variantou je tedy výměna. Je ještě brzo spekulovat, kam by to mohlo být, nicméně pokud Bruins chtějí dostat za Pastrňáka alespoň něco, budou muset dříve či později jednat.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+