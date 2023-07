Zellweger se těší na větší roli. Chránit by ho měl Gudas

Olen Zellweger je jednou z největších nadějí defenzivy Anaheimu. Vzrůstově sice ne, nicméně i tak je velmi výrazným hráčem s velkou budoucností. V Anaheimu by rád dostal ještě větší roli. A asi se tak i stane. Záda mu při tom bude hlídat Radko Gudas.

Devatenáctiletý mladík se svými fyzickými parametry nenechává vykolejit. Ofenzivně laděný obránce, kterého si Anaheim vybral ve druhém kole draftu 2021, se rychle vypracoval mezi nejlepší hráče WHL a v uplynulých dvou sezonách získal Bill Hunter Trophy pro nejlepšího obránce této ligy. V minulé sezoně byl dokonce vyhlášen nejlepším obráncem všech kanadských juniorek.

"Chci se neustále posouvat a dokazovat si, že moje hra má ještě další úroveň,“ hlásil na vývojovém kempu.

"Jediné, co ho zajímá, je hokej," řekl Shaun Clouston, jeden z jeho trenérů v juniorce. "Je odhodlaný, cílevědomý a má vášeň. Do své hry dává vše. Neustále hledá způsoby, jak se zlepšovat."

Zellweger byl v minulé sezóně s 80 body v 55 zápasech druhým nejproduktivnějším obráncem WHL (o bod za Benjaminem Zlotym z Winnipegu). V sedmi zápasech na MS juniorů si připsal šest asistencí a pomohl Kanadě získat zlato.

Scott Niedermayer, čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu a držitel Norrisovy trofeje z roku 2004, Zellwegera pozorně sleduje od doby, kdy se loni stal zvláštním poradcem Ducks pro hokejové operace.

"Chce něco dokázat pokaždé, když je na ledě," pochvaluje si Niedermayer.

Jak si ho představit? Zellweger už dlouho obdivuje obránce Colorada Calea Makara, kromě toho se snaží napodobit hru Samuela Girarda a Romana Josiho z Nashvillu.

"Dokážou bránit, vybojovat puk, umí toho hodně," řekl Zellweger. "Přesně takhle chci hrát.“

Uvidí se, jestli v Anaheimu dostane prostor. Jestli ano, může se těšit na prvotřídní ochranu. Do obranného páru by s ním mohl jít Radko Gudas. Mladý bek by mohl kouzlit v ofenzivě, Gudas by to krotil vzadu. A kdyby náhodou, prostě fyzicky zasáhne. Ostatně, i proto si ho v Kalifornii vybrali.

