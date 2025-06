Zelená pro daňové ráje. Je to směšný problém, zastal se Floridy a spol. Bettman

Čtyři z poslednich pěti vítězů Stanley Cupu hraje v americkém státě, kde se neplatí daň z přijmu. Že by ale měla tato výhoda, kterou napříč NHL disponuje šestice klubu (Florida, Tampa, Dallas, Nashville, Seattle, Vegas), patřit k rozdílovým faktorům? Šéf NHL Gary Bettman to tak rozhodně nevnímá. Už pár dní zpátky bylo oznámeno, že nová kolektivní smlouva zachová status quo a nebude státní daň z přijmu řešit.

Dominance klubů z „daňových rájů” v posledních letech?

Před tou Bettman zavírá oči. Nehodlá komplikovat mechanismus platového stropu, nechce mazat specifika rozličných trhů, kde se NHL hraje.

A používá tuto argumentaci, aby svůj názor obhájil: ,Je to směšný problém. Když na Floridě nehrály dobré týmy, což platilo zhruba 17 let, nikdo o státní dani z přijmu nemluvil.”

Mluví o minulosti, o dlouhém období, kdy Cats (částečně to platí i pro Bolts) nepatřili k elitě.

Současné úspěchy obou klubů, Bleskům se povedlo mezi léty 2020 a 2021 získat double, po druhém Stanley Cupu za sebou teď sahají i Panteři, podle něj spočívají v jiných faktorech než v berních.

„Zeptám se těch z vás, kteří jste v NHL hráli. Podepisovali jste kvůli daním? Odpovím za vás: Ne, chtěli jste jít do dobrého klubu, na adresu, kde budete rádi žít. Tam, kde jste chtěli vychovávat děti a posílat je do školy. Šli jste za prvotřídním zázemím, za vlastníky, funkcionáři a trenéry, kteří vám vyhovovali,” pomohl si Bettman řečnickou otázkou.

Výše zmíněný trend jako by neexistoval, komisař zámořské profiligy ho nejen ignoroval, ale vysmál se mu a téma otočil tak, jak by se od protřelého manažera s právnickým vzdělání snad i dalo čekat.

Seriózní, kritickou a věcnou debatu tímto odmítl: „V New Yorku a v Los Angeles jsou vysoké daně. Co s tím budeme dělat? Začneme obě organizace dotovat?”

Vybral si případy dvou tuze atraktivních destinací, kterým na přitažlivosti ani mastné odvody nic neubírají. Vždyť jde o pulsující velkoměsta s lákadly jako Broadway či Hollywood.

Použil tyto příklady pro ilustraci toho, že každá adresa v NHL má svá specifika. „Mohlo by mít daňové zatížení jistý vliv, pokud by všechny ostatní podmínky byly stejné? Ano, jenže ony nejsou,” prohodil, jako by nevnímal rozevřené nůžky mezi vyvolenými destinacemi a těmi nepopulárními.

Vidíte to také jako Bettman, nebo se na problematiku díváte jinou optikou? Diskuze je vaše.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+