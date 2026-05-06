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Zelená pro Babcocka. NHL mu uvolnila cestu do Edmontonu

19. června 9:00

David Zlomek

Návrat kontroverzního stratéga na lavičku NHL dostává reálné obrysy. Vedení soutěže po důkladném vyšetřování oficiálně očistilo Mikea Babcocka v souvislosti s jeho předchozím působením u Columbusu. Otevřely se mu tak dveře k novému angažmá, přičemž eminentní zájem už dříve projevili Edmonton Oilers. Podle informací novináře Elliottea Friedmana by mohlo k jmenování dojít už začátkem příštího týdne.

Kauza se znovu rozhořela minulý týden, kdy NHL zahájila vyšetřování na popud Hráčské asociace (NHLPA). Odbory reagovaly právě na sílící zvěsti o námluvách s Oilers. Zkušený trenér naposledy působil v lize před sezonou 2023, kdy u Blue Jackets rezignoval ještě před odkoučováním jediného zápasu základní části. Důvodem tehdy bylo obvinění, že kouč nevhodně prohlížel telefony svých hráčů.

Vedení NHL však nyní celou záležitost definitivně smetlo ze stolu. „Liga dokončila přezkum působení Mikea Babcocka v Columbusu a určitého údajného jednání s tím spojeného. Naše vyšetřování dospělo k závěru, že ani v tom nejméně příznivém světle pro pana Babcocka v současné době neexistuje žádný důvod k omezení jeho zaměstnání v lize,“ stojí v oficiálním stanovisku.

Svůj postoj musela přehodnotit i NHLPA, která ligový verdikt akceptovala, i když s jistými výhradami. „Ačkoli jsme považovali obvinění týkající se chování Mikea Babcocka ve funkci hlavního trenéra Columbus Blue Jackets za velmi znepokojivá, liga rozhodla, že v současné době neexistuje žádný důvod k omezení jeho zaměstnání,“ uvedla asociace. „Očekáváme, že pan Babcock bude do budoucna dodržovat vysoké standardy vyžadované od hlavních trenérů NHL.“

Pro vítěze Stanley Cupu z roku 2008 se tak rýsuje velkolepý comeback. Někdejší trenér Anaheimu, Toronta a Detroitu, který má na svém kontě neuvěřitelných 1 301 odtrénovaných zápasů v základní části a dalších 164 v play-off, už má sbaleno a čeká jen na podpis.

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