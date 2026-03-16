Žehlila led na olympiádě, teď jí natiskli kly. O Zammothovi, mamutí senzaci v Utahu

14. dubna 18:00

Tomáš Zatloukal

O tom jestli je to dobrý nápad, špatný nápad, nebo jaký je to vlastně nápad, mnohdy nerozhoduje jeho originalita, nýbrž provedení. Krásným příkladem budiž Zammoth. Vozit fanoušky na rolbě? To už dělalo v NHL vícero celků, třeba floridští Panteři nebo Columbus Blue Jackets. Ale mamut na kolech, navíc odkazující na hokejové dějiny v Utahu i slavného rodáka, toť impozantní ztělesnění klubové identity.

Už je to 24 let od chvíle, co se hrálo o olympijské zlato v Salt Lake City.

Češi byli v rolích obhájců po historickém triumfu na naganských "letištích". Na place se proháněli třeba Mario Lemieux, Chris Chelios či Igor Larionov, mezi třemi tyčemi čapal puky Dominik Hašek...

Pro současnou generaci teenagerů to zní jako kapitola ze sportovního pravěku.

Na akci každopádně dodala slavná firma Zamboni, jejíž zakladatel a vynálezce novodobé rolby Frank pocházel z Utahu, 20 mašin na úpravu ledové plochy.

Co se stalo s 19 z nich se příliš neví, z jedné se ovšem díky troše svařování, barvení a dalším úpravám stala nová, přímo virální atrakce. Zammoth. Rolba, která sice už neplní svou funkci a nežehlí led a ani se nejspíš kvůli klům úplně nevytočí v rozích kluziště, zato ohromí vzhledem a povozí až osm fanoušků.

Vozí je o přestávkách, před tím než vyjedou funkční stroje. A také před začátkem zápasu. Premiérové kolečko si vychutnal i maskot Tusky.

Majestátní jsou zejména dlouhé, zahnuté kly vytištěné na 3D tiskárně.

V Salt Lake City mají prvotřídní lákadlo, které v posledních dnech ovládlo sociální sítě. Zazněly vtipy o tom, že jde vhledem k ostře řezanému designu o křížence rolby a Cybertrucku od Tesly. A také spousta pochval. Třeba i za jméno, které vzniklo spojením slov Mammoth a Zamboni.

Samotní hráči, včetně Karla Vejmelky s Vítkem Vaněčkem, pak zvládl mamutí počin pro popularitu hokeje v Utahu, když si čtvrteční výhrou nad nashvillskými Predátory definitivně vybojovali historicky první postup do play-off.

"Úžasný pocit, zasloužili jsme si to," rozplýval se Vejmelka.

V Delta Center tak bude, z vícero důvodů, o zábavu postaráno.

Aktuálně z nhl.cz

Nečekaný zachránce sezony! Edmonton našel spásu v překvapivém hrdinovi

14. dubna 14:00

První muž na odstřel? Možná to byl můj poslední zápas v Torontu, hlesl Rielly

14. dubna 12:00

Poslední sbohem ikony. Quick zamával NHL, o Síni slávy nikdo nepochybuje

14. dubna 10:00

Češi a Slováci: Černák se trefil proti Red Wings, Vladař pomohl k play-off

14. dubna 7:29

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

