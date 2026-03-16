Zegras rozhodl prodloužení proti Dallasu! Boston předvedl parádní obrat

30. března 4:16Jan Šlapáček
Nedělní večer společně s nocí na pondělí nabídl fanouškům zámořské NHL šest utkání. Jaké byly výsledky?
Hokejisté Flyers dokázali po včerejším vítězství na ledě Detroitu uspět i proti Dallasu, když se v prodloužení po individuální akci prosadil Trevor Zegras a rozhodl o výhře 2:1. Philadelphie je rázem pouze dva body od druhé divoké karty a má jeden zápas k dobru.
Další velké zklamání zažili hokejisté Columbusu. Blue Jackets vedli po úvodní třetině nad Bostonem 3:0 a tento stav trval až do třetí části. V ní ale Bruins výrazně přidali, Pavel Zacha druhým gólem v utkání jedenáct sekund před koncem srovnal a nakonec v samostatných nájezdech rozhodl Viktor Arvidsson.
New York Rangers - Florida Panthers
3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Branky a nahrávky
46. Sýkora (Fox, Laba), 52. Sheary (J. Miller), 57. Fox (Borgen) – 60. Samoskevich (J. Boqvist, Mike Benning).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 7
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00
Sergej Bobrovskij (FLA) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 58:34
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:26
Adam Sýkora (NYR) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 5, čas na ledě 10:03
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:51
Tři hvězdy utkání
1. Igor Šesťorkin (NYR) – 27 zákroků
2. Conor Sheary (NYR) - 1+0
3. Adam Fox (NYR) - 1+1
Tampa Bay Lightning - Nashville Predators
3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Branky a nahrávky
34. Guentzel (D. Raddysh, D'Astous), 45. Hagel (Guentzel), 47. Perry (Guentzel, Lilleberg) – 29. Kemell (F. Forsberg, J. Barron), 45. F. Forsberg (Svečkov, Wilsby).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 31 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 18 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonas Johansson (TBL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Justus Annunen (NSH) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 58:54
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 12, čas na ledě 15:49
Tři hvězdy utkání
1. Jake Guentzel (TBL) - 1+2
2. Brandon Hagel (TBL) - 1+0
3. Jonas Johansson (TBL) - 29 zákroků
Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens
1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Branky a nahrávky
9. Svečnikov (Jarvis, Sebastian Aho) – 27. Suzuki (Caufield, L. Hutson), 38. Caufield (Suzuki, L. Hutson), 40. Suzuki (Slafkovský, Děmidov).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 18 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 55:52
Jakub Dobeš (MTL) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:49
Tři hvězdy utkání
1. Jakub Dobeš (MTL) – 34 zákroků
2. Nick Suzuki (MTL) - 2+1
3. Cole Caufield (MTL) - 1+1
Columbus Blue Jackets - Boston Bruins
3:4sn. (3:0, 0:0, 0:3 - 0:0)
Branky a nahrávky
7. Jenner (Garland), 8. Marchment (Provorov, Marčenko), 20. Coyle (Marčenko, Marchment) – 47. McAvoy (Zacha, Arvidsson), 49. Zacha (McAvoy, Arvidsson), 60. Zacha (Arvidsson), rozh. náj. Arvidsson.
Statistika
Střely na bránu: 24 – 38 | Přesilová hra: 1/2 – 2/4 | Trestné minuty: 20 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 65:00
Jeremy Swayman (BOS) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 63:14
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 2+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:07
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 6 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 23:30
Tři hvězdy utkání
1. Viktor Arvidsson (BOS) – 0+3
2. Pavel Zacha (BOS) – 2+1
3. Mason Marchment (CBJ) – 1+1
New Jersey Devils - Chicago Blackhawks
5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Branky a nahrávky
12. C. Brown (L. Hughes, J. Hughes), 36. Nemec (Mercer), 55. Hamilton (J. Hughes, Meier), 55. J. Hughes (Bratt, Siegenthaler), 60. J. Hughes (Hischier, Kovacevic) – 5. Michejev (Frondell, Crevier), 14. Nazar (Donato, Burakovsky), 51. Nazar (Bedard, Frondell).
Statistika
Střely na bránu: 40 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00
Spencer Knight (CHI) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:02
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:55
Tři hvězdy utkání
1. Jack Hughes (NJD) - 2+2
2. Frank Nazar (CHI) - 2+0
3. Dougie Hamilton (NJD) - 1+0
Philadelphia Flyers - Dallas Stars
2:1pp. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
30. Konecny (Mičkov, Ristolainen), 64. Zegras (York, Ersson) – 38. Hyry.
Statistika
Střely na bránu: 30 – 18 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Ersson (PHI) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 63:27
Casey DeSmith (DAL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 63:27
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Trevor Zegras (PHI) – 1+0
2. Samuel Ersson (PHI) – 17 zákroků
3. Casey DeSmith (DAL) – 28 zákroků