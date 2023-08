Zegras čeká na nový kontrakt. Jak probíhají vyjednávání?

Anaheimu zbývá po prodloužení kontraktu s Troyem Terrym už jen dohodnout smlouvy s nechráněnými volnými hráči. V případě Ducks se jedná o mladé pušky Trevora Zegrase a Jamieho Drysdala. Oba dva by měli být výraznými oporami do budoucna.

Trevoru Zegrasovi po loňském roce vypršela tříletá nováčkovská smlouva. Během tří sezon odehrál v NHL 180 utkání, během kterých zapsal 139 kanadských bodů. Americký útočník šel na draftu v roce 2019 až jako devátý v pořadí, o čtyři roky později je prozatím druhým nejlépe bodujícím hokejistou z listu vybraných hráčů do NHL. Zaostává pouze za tehdejší jedničkou Jackem Hughesem.

V loňském ročníku byl Zegras nejlepším hráčem Anaheimu. Vylepšil si své maximum v počtu kanadských bodů na 65 a předvedl hned několik akcí, které uchvátily celý hokejový svět.

„Dohody o nové smlouvě jsou tak trochu mimo moji kontrolu. Zřejmě proto máme lidi, kteří se o takové věci starají. Já v létě prostě musím dál dělat to, co jsem vždycky dělal, a tyhle věci by se měly vyřešit samy,“ přiznal dvaadvacetiletý útočník pro web nhl.com.

Přesto rodák z Bedfordu věří, že na tréninkový kemp bude připraven. Dříve než po podpisu smlouvy se však do Anaheimu nechystá.

„Mám pocit, že to všechno visí ve vzduchu. Samozřejmě bych se rád vrátil do hry, hned jak se do Anaheimu vrátí spoluhráči, ale to je v tuto chvíli trochu mimo moji kontrolu. Mám tady docela dobré nastavení, co se týče tréninku a bruslení. Ať už to bude se smlouvou jakkoli, vím, že já budu dělat dobré věci, které mi pomohou připravit se na sezónu,“ vzkázal Zegras, který trénuje ve Stamfordu ve společnosti dalších hráčů z NHL, nejvíce si však rozumí s Chrisem Kreiderem z Rangers.

„V posilovně mi Chris trochu nakopává zadek. Je pár věcí, ve kterých ho porážím a které mě dost vzrušují, a nemám problém si do něj rýpnout, když se mi to podaří. Ale jo, je to s ním dobré. Po tréninku zajdeme do střelecké místnosti a já ho naučím zacházet s hokejkou a on mě naučí, jak puk tečovat. Je mezi námi dobrá dynamika, dobře se doplňujeme.“

Už se však nemůže dočkat, až se vrátí do slunné Kalifornie.

„Doufám, že brzy konečně podepíšu smlouvu. Chybí mi Kalifornie i mí spoluhráči a bylo by fajn, kdybych už mohl být zpět s nimi.“

