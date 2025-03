Že dám 30 gólů? Leda na Xboxu! Ovečkinův parťák, co vládne NHL, šokoval sám sebe

Nejslavnější hokejoví sourozenci z Běloruska? Patrně bratři Kosticynové. Alexej Protas, jeden z tahounů washingtonských Capitals, by je ovšem s produktivním juniorem Iljou mohli jednou vystřídat. Hvězda urostlého machra s jednadvacítkou na zádech každopádně září už teď.

“Všechno si vydřel, jsem na něj neskutečně pyšný.”

Takhle vítal Tom Wilson Protase mezi třicetigólovými střelci po mači s buffalskými Sabres.

„Přišel do Ameriky z místa, které je odtud ohromně daleko. Z třísettisícového města, kde musíte hrozně makat, abyste se dostal fuč a měl šanci se dostat do NHL. Alexej i jeho brácha Ilja si vedou úžasně,” dodal Wilson, který se přes metu 30 tref za sezonu dostal před pár týdny.

Také premiérově.

„Že dám v NHL 30 branek? Leda tak na Xboxu. To je šílené číslo,” pobavil čtyřiadvacetiletý forvard, když byl dotazován, zda od sebe čekal takový kanonýrský účet. Předchozím osobním rekordem bylo šest kousků.

„Mám z toho fakt radost, mé díky patří klukům z kabiny,” děkoval kumpánům.

Washington draftoval téměř dvoumetrového a metrák vážícího pořízka v roce 2019 ve třetí rundě. Tehdy válel v juniorské WHL. Za velkou louži se jako teenager vydal i o šest let mladší Ilja, také jeho práva si v draftu zajistili Caps.

Loni, opět ve třetím kole.

Zpět k aktuálnímu ročníku. Dylan Strome a dál?

Dál už nikdo, mezi vládcem kanadského bodování Caps a Protasem se už žádný další hokejista Washingtonu nenachází. Čtyřiadvacetiletý rodák z Vitebsku je se 65 body hned za trojkou draftu roku 2015 (70).

Třetí flek pak patří Alexi Ovečkinovi (63 – i přes vynechání 16 partií). Ti tři spolu tvoří mimořádně nebezpečné trio, slavnější Saša nalevo, ten větší napravo a Strome uprostřed.

Protas bere lehce přes 3 miliony dolarů a patří mezi premianty NHL, pokud dojde na poměr cena/výkon. A nejde jen o produktivitu, ale třeba také 40 plusů v “tabulce pravdy”.

Můžete statistiku +/- snižovat sebevíc, nicméně pro srovnání v rámci mančaftu jde o slušné vodítko.

Když je Protas na ledě, se spoluhráči soupeře přehrává. Navíc se zodpovědně vrací. A tak je na tom o dost lépe než Strome (+4), zastiňuje i Ovečkina (+17). A se svou čtyřicítkou nad nulou suverénně u Capitals vládne, druhý je Pierre-Luc Dubois (+30).

Byť nejde o nejvýmluvnější údaj všech dob a není to to samé, jako by vedl třeba v hitech či asistencích, Protas vede také v rámci celé ligy.

I přes mohutnou figuru žije v Ovečkinově stínu. Že by mu to vadilo? Naopak, může v klidu rozvíjet svůj kumšt, za poslední dva roky udělal ohromující progres. Mluví o tom s velkou skromností, nenaparuje se. To raději vypíchne svého ruského kapitána:

„Je úžasné sledovat jeho hon za Waynem Gretzkym.” To byla jeho slova, poté co Ovečkin dal v neděli večer 890. gól. Zábavné je sledovat i Protasovo počínání.

Za éry kouče Spencera Carberyho a po boku schopných nahrávačů (Strome, Dubois) i legendy (GR8T) se vypracoval ve výborného hráče. A na dveře už začíná klepat i Ilja, který si v osmnácti letech dělá z protivníků v OHL dobrý den.

V základní části byl se 124 body v tabulce produktivity soutěže druhý (v březnu udělal 23 bodů za sedm partií!), stejný flek mu patří i teď během vyřazovacích bodů. Přenese si formu podobně dobře i Alexej?

Pro washingtonské šance na pronikavý úspěch jde o jednu z klíčových otázek.

