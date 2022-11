Že by déjá vu Sabres?

Vzpomínáte na loňskou sezonu Buffala? Výborný začátek a pak strmý pád dolů, který charakterizuje vlastně všechny minulé sezony Šavlí. Letos? Znovu turbulentní vstup do nového ročníku, ale pak jako bychom se opět posunuli v čase a Sabres opět zažívají nepříjemné déjá vu, které je vrací do společnosti outsiderů tabulky. V Atlantické divizi navíc nechybí mnoho, aby spadli na samé dno.

Tak jak se cyklicky opakuje jaro, léto, podzim a zima, tak se téměř na dny přesně mění i fazóna celku ležícího na západě státu New York. Bizoni se marně snaží zastavit klesající křivku výkonů a postupně se po úchvatném začátku, kdy byli opěvováni za včasné zachycení formy, propadají až k děsivému dnu své divize.

Pravda, při pohledu na současné rozpoložení sil ve všech divizích, nemají zrovna největší štěstí. Ve společnosti Bostonu, Toronta, Tampy Bay, Floridy nebo vyvíjejícího se Detroitu není jednoduché hrát. Buffalo už se však nemá na co vymlouvat. Má ve svém kádru velmi vysoko draftované hokejisty a právem se očekávají výsledky.

Sabres nezačali špatně, když z pěti klání získali čtyřlístek vítězství. Vyzdvihován k nebesům byl brankářský tandem ve složení Craig Anderson - Eric Comrie. Pak si sice fanoušci museli zkousnout dvě porážky v řadě, ale to je v NHL naprosto normální situace, kterou si projdou i ty nejzářivější kolosy nejprestižnější ligy světa. Na řadu však přišel sychravý podzim a s ním i prachbídné výsledky.

Vše začalo měřením sil s Carolinou, kde si na Šavlích smlsli Sebastian Aho s Martinem Nečasem. Ti si v klání dohromady připsali sedm kanadských bodů. V Tampě si Buffalo nepohlídalo závěrečnou třetinu, kde vicemistři NHL otočili zápas o 180 stupňů.

Zásadní byl ale neúspěch proti Arizoně, kde se s body doslova a do písmene počítalo. Navíc když hned v dalších dvou kláních váš led navštíví smrtící dvoukombinace v podobě Vegas a Bostonu, tak se krize celkem pochopitelně prodlouží.

Nicméně Šavle nezabraly ani proti trápícímu se Vancouveru a Ottawě. Ano, vaše myšlení se ubírá správným směrem. Následoval tvrdý pád na zem. Od posledního místa v Atlantické divizi navíc svěřence Dona Granatoa dělí pouhý jeden bod. A to mají ještě divizi uzavírající Senators na svého soka zápas k dobru. No není to příjemný pohled, když fanoušci Sabres otevřou ve svém internetovém prohlížeči tabulku NHL.

Černý scénář, jako by se znovu začínal opakovat. A přitom tým papírově nevypadá vůbec zle, ale to je už několik sezon omílaná pravda, která je pravidelně vyvrácena nemilosrdnou realitou.

Ani hvězdnému obrannému páru ve složení: Owen Power a Rasmus Dahlin se Šavle zatím nedaří spasit. I když se švédská hvězdička může na ledě přetrhnout a má více než bod na zápas, tak to na týmové úspěchy stále nestačí.

Formu stále hledá Henri Jokiharju, který však po zranění nemá lehký úkol. Jeho kolega z obranného páru Jacob Bryson navíc hoří ve statistice +/-. Tady je nutné zlepšení, protože první jmenovaná dvojice prostě všechno nezvládne. Možná by stálo za zvážení pokusit se rozložit síly, i když to spolu dvěma hvězdičkám moc dobře klape. Zůstat by spolu mohli ve speciálních formacích.

Kromě probuzení Jeffa Skinnera se Sabres zatím na první pohled vyplácí podepsání Tagea Thompsona, který dostal po první dobré sezoně velmi tučnou smlouvu na několik let dopředu, ale zatím vše pravidelně splácí skvělými výkony.

Ve výborných číslech pokračuje i Alex Tuch a své místo v sestavě zaujali i Dylan Cozens a John-Jason Peterka. K oporám se zařadil i Casey Mittelstadt. Možná by však neškodilo posunutí Viktora Olofssona z třetí pětky, jelikož Buffalo jeho trefy potřebuje jako sůl.

Chybí tahoun podobný Jacku Eichelovi, který po doléčení zranění konečně přijal roli lídra a táhne Vegas? Pravděpodobně ano. Této hvězdičce, jak mnozí dobře víte, došla trpělivost s každoročním fiaskem týmu, a když se přidaly ještě hádky s vedením ohledně zranění, tak vše vyústilo ve výměnu. Samozřejmě, že přišla kompenzace, ale byla opravdu tak vysoká, aby nahradila lídra a jednu z hlavních tváří klubu zároveň?

Každopádně už se u Bizonů začíná pomalu ale jistě bít na poplach. Ztráta na divokou kartu v Atlantické divizi je šest bodů a nikdo z kádru by jistě nechtěl opakovat scénář z minulé sezony. Sabres tedy musí začít, dokud je ještě čas, aby v závěru nemuseli nahánět každý bod. Úspěch je nyní více než žádoucí.

Na Šavle však nečeká nic lehkého. Horký kanadský led Toronta a Montrealu bývá nevyzpytatelný a po lepšících se Blues přijde na řadu rozjetá mašina v podobě New Jersey. A dál bychom mohli pokračovat.

Podaří se Sabres konečně po dlouhých letech proklouznout do vyřazovací části a uspokojit očekávání fanoušků?

