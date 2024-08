Že budeme horší? Lidé chtějí vidět, jak se potopíme ke dnu, myslí si Stone

Kapitán Vegas Golden Knights Mark Stone viděl prognózy, že jeho klub bude v této sezoně klesat, ale nevěří tomu. Na druhou stranu se narativu nediví, moc dobře ví, jaký má jeho tým mezi fanoušky obraz.

Golden Knights přišli v rámci volných hráčů o několik klíčových hráčů – především o Jonathana Marchessaulta, Chandlera Stephensona a Aleca Martineze. Zároveň neměli dostatečný prostor pod platovým stropem, aby mohli výrazněji posílit. Navzdory obměně kádru je Stone jako vždy přesvědčen, že Vegas může bojovat o další Stanley Cup.

„S přibývajícím věkem jsem si uvědomil, že nám lidé budou házet klacky pod nohy, protože nás chtějí vidět neúspěšné,“ řekl Stone.

„V naší historii se nám mockrát nestalo, že bychom selhali. Lidéchtějí vidět, jak Golden Knights ztroskotají a shoří. Ale... Myslím, že základy, které jsme vybudovali, to opravdu neumožňují,“ pokračoval. „Takže se cítím sebevědomě. Tým se těší na návrat. Určitě máme na v hlavách, že sami sobě něco dlužíme. Spousta lidí nevěří, že se můžeme vrátit do kvality, kterou známe, ale to ukáže čas. Stále věříme, že jsme jedním z týmů, které jdou do tréninkového kempu s šancí vyhrát Stanley Cup.“

Vegas si vysloužilo nepřejícnost mnoha fanoušků kvůli svému okamžitému úspěchu jako nový klub a také kvůli využívání listiny dlouhodobě zraněných hráčů.

V každém z posledních dvou ročníků na sebe právě Stone přitáhl pozornost tím, že vynechal značnou část základní části a vrátil se až v prvním zápase play-off, kdy se na něj nevztahuje platový strop.

Poté, co v minulé sezoně při uzávěrce výměn se Stonem na lavičce klub bohatě utrácel za získání Noaha Hanifina a Tomáše Hertla, generální manažer Vegas Kelly McCrimmon prohlásil, že je směšné naznačovat, že Golden Knights předstírají nebo zveličují zranění.

„Cítím se dobře. I loni jsem se cítil skvěle. Měl jsem také jeden z nejlepších statistických roků své kariéry, dokud jsem neměl zranění. Lidé si myslí, že lžu, když říkám, že očekávám, že každý rok odehraji 82 zápasů. Bohužel jsem měl několik těžkých zranění, se kterými jsem se musel na své cestě vypořádat, ale myslím, že to jen umocňuje nepřízeň osudu, kterou náš tým v posledních letech prošel,“ dodal.

Share on Google+