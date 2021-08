Zdrcený Kevin Hayes vzpomíná na bratra: Přišel jsem o nejlepšího kamaráda, který mi vyšlapal cestu

Strašlivé dny aktuálně prožívá útočník Flyers Kevin Hayes a celá jeho rodina. V úterý 24. srpna opustil svět starší bratr Jimmy, který zemřel v pouhých jednatřiceti letech za blíže neznámých okolností.

Podporu rodině vyjádřilo mnoho hráčů i týmů National Hockey League. Ať už formou příspěvků či komentářů.

Zprávy pochopitelně chodili především Kevinu Hayesovi. Jimmyho mladší bratr aktuálně hájí barvy Letců z Philadelphie a asi není třeba déle popisovat, jak hrozné období teď devětadvacetiletý centr prožívá. Za vše hovoří jeho příspěvek na Instagramu.

„Včera jsem přišel o svého nejlepšího kamaráda, svého bratra. Celý můj život nás spojovali, bylo to vždy Kevin a Jimmy, nebo bratři Hayesovi. Následoval jsem tě od té doby, co si to pamatuji a nikdy bych nechtěl, aby to bylo jinak,“ začal svůj dojemný příspěvek Kevin.

„Ať už to byl mládežnický hokej, Bostonská Univerzita nebo NHL, vždy jsi tu cestu vyšlapal pro mě. Naučil jsi mě vše, abych uspěl,“ vzpomíná na hokejovou cestu sebe a svého bratra.

„Se svým úsměvem a pozitivním přístupem jsi rozzářil jsi každou místnost, do které jsi přišel. Všichni chtěli být kolem Jima, velikána, trhlého, hrozného tanečníka, vtipné, upřímné a té nejhodnější osoby. Nikdy nezapomenu na všechny vzpomínky a udělám vše, aby tvůj odkaz žil dál.“

„Náš svět přišel o někoho mimořádného. Nevím, jestli někdy budu stejný, ale znovu se potkáme. Mám tě rád,“ napsal Kevin Hayes.

Vzkaz zanechal na svém účtu na Twitteru také útočník Calgary Matthew Tkachuk, který se svým bratrem Bradym z Ottawy často na sourozence Hayesovi koukal. „Jsem úplně zdrcený, nemám slov. Přeji si, abych měl šanci Jimmymu říct, jak moc jsme k němu a Kevinovi s Bradym vzhlíželi.“

