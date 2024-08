Zdravý, nabitý a sebevědomý. Cítím se skvěle, hlásí Taylor Hall

Brzy třiatřicetiletý útočník Chicaga Taylor Hall se po osmi měsících rehabilitace po operaci zkříženého vazu cítí připraven na tréninkový kemp a věří, že některé změny, které během této doby provedl třeba v technice střelby, povedou k dalšímu nárůstu jeho výkonnosti.

Existují důvody, proč být skeptický ohledně vlivu útočníka Taylora Halla na Blackhawks v další sezoně. V listopadu mu bude 33 let a v minulém ročníku, než podstoupil operaci křížového vazu, zaznamenal v 10 zápasech pouze 4 body.

Hall však tuto skepsi nesdílí – a má k tomu také dobré důvody.

„Jsem si opravdu jistý, že letos budu platným hráčem,“ řekl. „To, co mě k tomu vede, je hokej, který jsem hrál, a příprava, kterou jsem absolvoval v létě. Až se dostanu na led s opravdu dobrými hráči, vím, že mohu být pro náš tým rozdílovým hráčem."

Zhruba tři měsíce po operaci, na konci února, začal znovu bruslit. Do fáze, kdy se mohl účastnit lehkých bezkontaktních tréninků s Hawks, se dostal právě včas na poslední ranní rozbruslení sezony 18. dubna.

V té době očekával, že od svého chirurga obdrží plné povolení znamenající konec rehabilitačního procesu zhruba po šesti měsících. Později se však dozvěděl, že ji oficiálně obdrží až v září na začátku tréninkového kempu.

„Úplné povolení přijde, až se vrátím do Chicaga a budu schopen ukázat, že zvládám kontakt, což nebude problém – v létě jsem to pomalu zaváděl,“ dodal Hall.

Během rehabilitace byly Hallovy bruslařské schopnosti značně omezené. Mohl však trénovat střelbu, jak jen chtěl, v tom ho nic neomezovalo.

„Když chytáte přihrávku a střílíte, je to opravdu dobrý způsob, jak přimět svou mysl, aby přestala myslet na koleno,“ řekl. „Prostě hrajete a reagujete instinktivně. Za posledních šest měsíců jsem vystřelil více puků než za posledních několik let, a na to se budu na začátku sezony soustředit, abych to uvedl do praxe."

Hraní po boku Connora Bedarda, které si generální manažer Hawks Kyle Davidson představoval, když Hall loni v létě získal od Bruins, by určitě pomohlo Hallovým šancím na dosažení tohoto cíle.

Všechny strany by rády viděly, kdyby se Hallova produkce více podobala jeho statistikám z ročníku 2021/22 (20 gólů, 41 asistencí v 81 zápasech) než statistikám z ročníku 2022/23 (16 gólů, 20 asistencí v 61 zápasech) v Bostonu. Povede se?

Share on Google+