Zdravý a lepší? Na sezonu jsem perfektně připraven, hlásí Hertl

Tomáš Hertl se nemůže dočkat tréninkového kempu. Český borec je zdravý a ví, co může očekávat při vstupu do své první kompletní sezony v týmu Vegas Golden Knights. Navíc s vidinou Stanley Cupu. „Jsem opravdu nadšený,“ řekl Hertl. „Mám za sebou skvělé léto. Jsem připraven!“

Hertl se zotavoval po operaci kolena, když ho Golden Knights 8. března před uzávěrkou přestupů získali ze San Jose Sharks.

Jeho společenská povaha mu však pomohla adaptovat se ve Vegas po 11 sezonách v San Jose. Pracoval a stýkal se s kapitánem Markem Stonem, který se zotavoval z natržené sleziny. Měl čas najít si bydlení. Když do něj staří soupeři a noví spoluhráči trochu rýpali, přijal to.

„Baví mě to,“ usmál se Hertl. „Je cítit, že kluci jsou spolu – nejen hráči, ale i personál, všichni kolem. Pocit v kabině byl opravdu, opravdu příjemný. Nechci tam sedět celý den a být vzadu a poslouchat. Chci být mezi nimi.“

Byla to velká změna. Zatímco Žraloci se chystali skončit v NHL poslední, Golden Knights byli obhájci Stanley Cupu a chystali se pošesté za posledních sedm sezon postoupit do play-off.

„Byla to velká zábava,“ řekl Hertl. „Je to organizace, která vyhrává. Když posledních pár let prohráváte, víte, že ten pocit není takový, jako když vyhráváte."

Na ledě to však nebylo snadné a okamžité přizpůsobení. Hertl se vrátil na konci základní části, po zranění a v nejtěžším období roku. V šesti zápasech základní části zaznamenal čtyři body a v sedmi zápasech play-off vstřelil jeden gól, když Golden Knights prohráli v prvním kole s Dallasem.

Vegas se snažilo najít správnou volbu za pochodu. Hertl hrál s více křídly včetně Stonea, který se vrátil po zranění a nebyl v plné síle. Hertl řekl, že by lhal, kdyby tvrdil, že to nebylo těžké. „Všechno bylo nové,“ vysvětlil. „Systém byl nový. Hráči byli noví. Jste na jednom místě dlouho. Najednou musíte vědět, co dělá nových 19 spoluhráčů, navíc nový systém, nový stadion...“

V této sezoně to bude muset být lepší, půjde o pohár.

„Chtějí posouvat hranice,“ řekl Hertl. „Určitě jde o to dostat se do play-off a v něm co nejdál. V roce 2023 vyhráli a chtějí to zopakovat. Proto jsem tam taky šel, protože vidím, že je tam šance. Nikdo vám nic nezaručí, ale chcete dostat šanci, bojovat o ni a já o ni chci bojovat a pokusit se vyhrát. Očekávání budou vždycky, a to opravdu velké.“

