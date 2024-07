Zdraví zhatilo Drysdaleovu sezonu. Teď chci všem dokázat, co umím, velí

Dvaadvacetiletý obránce Jamie Drysdale podstoupil v dubnu operaci kýly na levé straně břicha, přemáhat se musel celou sezonu. Mladý bek to skutečně nemá lehké, tahle operace byla druhou závažnou, kterou v posledních dvou sezónách podstoupil.

„Technicky jsem v lize čtyři roky, ale vždycky říkám, že jsem hrál jen asi rok a půl," řekl Drysdale. „Chci už prostě hrát celý rok, ukázat, co umím, co vím, že umím, myslím, že to v posledních letech to tak trochu vyšumělo, abych byl upřímný."

Drysdale zaznamenal pět bodů ve 24 zápasech za Flyers, kteří ho získali v lednu v rámci výměny s Ducks za nadějného útočníka Cuttera Gauthiera. Od října ale nebyl zdravý.

„Nebyla to žádná legrace, ale dalo se to překonat, zvládli jsme to nejlépe, jak jsme mohli," komentoval to Drysdale. „Lékaři se zmínili, že to nebylo ideální. Bylo to asi horší, než si mysleli, že to je. Myslím, že tomu říkají sportovní kýla, ale ve skutečnosti je to jen natržení svalu."

Tenhle problém by ale měl být pryč. Drysdale vysvětlil, že zotavení po operaci proběhlo rychle a minulý týden již začal bruslit, přičemž jeho cílem je, aby byl do začátku tréninkového kempu v září zcela zdravý. „Zůstal jsem ve Philadelphii prakticky celou dobu, byl jsem operován a hned začal s rehabilitací," popsal.

V top momentech je Drysdale ohromně schopný ofenzivní bek. Právě to Flyers potřebují zlepšit. V lize totiž skončili na 27. místě ve vstřelených brankách (2,82 gólu na zápas) a poslední v přesilovkách (12,2 %).

Kromě toho pomáhá svým spoluhráčům, patří mezi nejlepší nahrávače, jeho přehled na ledě je známý.

„Když jsme ho získali, byl zřejmě zdravý jen na 50, 60 procent, prošel si spoustou věcí, takže je super vidět ho teď bruslit bez obtíží," řekl útočník Flyers Joel Farabee. „Když hraje opravdu na sto procent, tak ovládá hru. Naše obrana člověka, který dokáže kontrolovat hru jako on, dlouho potřebovala."

