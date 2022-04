Zdraví je přednější. Wilson končí v San Jose

Od konce listopadu Doug Wilson pauzíroval na pozici generálního manažera. Do plného výkonu funkce ho nepustila nemoc. Ta nyní definitivně zatrhla jeho další pokračování. Wilson se rozhodl své dlouholeté působení v San Jose ukončit.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se mi během mé pauzy ozvali,“ řekl Wilson. „Přestože jsem za posledních několik měsíců udělal velký pokrok, cítím, že je v nejlepším zájmu všech zúčastněných, abych odstoupil ze svých současných povinností a soustředil se na své zdraví. Těším se, že budu v budoucnu pokračovat ve své kariéře v NHL,“ nevyloučil návrat do hokeje.

V době, kdy Wilson chyběl, vedl Sharks jeho asistent Joe Will. Dle majitele organizace Hassa Plattnera se na tom nyní nic nezmění, v dohledné době se pak tým porozhlédne po dalších kandidátech.

„Nemáme definované žádné časové období na výběr nového GM,“ přiznal prezident Sharks Jonathan Becher. „Je nám jedno, jak dlouho to bude trvat. Hlavně to musí být ten správný člověk.“

Wilson a NHL, to jsou jen dva kluby. V Chicagu strávil drtivou část své hráčské kariéry, v San Jose ji dohrál a načal tu funkcionářskou. V roce 1997 nastoupil do San Jose jako ředitel hráčského rozvoje, na pozici generálního manažera pak seděl od roku 2003.

Kalifornskou organizaci dovedl k mnoha úspěchům, k tomu největšímu však ne. I tak je ale jeho bilance úctyhodná. Pod jeho vedením vyhráli Žraloci jednu trofej pro nejlepší tým základní části, pětkrát vyhráli svou divizi či se čtrnáctkrát dostali do play off. Nejblíže úspěchu byli v roce 2016, kdy došli až do finále.

Za svou parádní kariéru na ledě i mimo něj byl jmenován členem Síně slávy.

„Uplynulých devatenáct let ve funkci generálního manažera San Jose Sharks bylo jedním z nejúspěšnějších a nejpříjemnějších období mého života,“ zakončil Wilson.

