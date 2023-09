Zbytečný risk v tréninkovém zápase. Dahlin opustil led předčasně, zblokování střely si vyčítá

Hokejisté Buffala Sabres absolvovali na začátku přípravného kempu tréninkový zápas v rámci klubu. Výběr modrých porazil tým zlatých 2:0, když se střelecky prosadili Tage Thompson a Jiří Kulich. V průběhu tohoto střetnutí ale došlo k situaci, která mohla mít pro soupisku Sabres před začátkem nové sezony fatální následky.

Hvězdný obránce Rasmus Dahlin, který má před sebou poslední sezonu v rámci platného tříletého kontraktu v hodnotě 18 milionů dolarů, totiž v průběhu tréninkového utkání zbytečně riskoval a vrhnul se do jedné ze střel. Letící puk ho podle informací trefil do ruky.

Že udělal chybu, si uvědomil prakticky okamžitě. Dahlin rychle odhodil rukavici, chytil se za dlaň a s bolestivou grimasou pospíchal z ledu do šatny, aby si nechal ruku zkontrolovat.

Dobrou zprávou pro fanoušky Buffala je, že se Dahlin po tréninkovém utkání vyjádřil ve smyslu, že už žádnou bolest necítí. Nicméně si sypal popel na hlavu, jelikož tento blok ho mohl klidně připravit o začátek nového ročníku. „Zblokovat tu střelu byla moje blbost, ale vše je v pohodě,“ ulevilo se mu.

Zajímavostí pak je, že Dahlinův spěšný odchod vůbec nezaznamenal trenér Don Granato. „Bylo tam dalších 20, nebo 30 kluků, které jsem taky sledoval, takže jeho odchod z ledu jsem neviděl. Díval jsem se jinam,“ přiznal, že o zranění své opory původně vůbec nevěděl.

Radost z chování Dahlina ovšem neměl. „Smyslem přípravy je připravit se na sezonu. Rozhodně tak nechcete přijít o hráče, který se teprve připravuje na chvíle, na nichž bude záležet,“ podotkl.

Buffalo čeká první ostrý zápas v přípravném kempu už v neděli, kdy si zahraje ve Washingtonu. Součástí širšího kádru už nebudou brankář Scott Ratzlaff a útočník Ethan Miedema, kteří byli po týmovém tréninkovém utkání odesláni zpět do juniorských soutěží. Ratzlaff do WHL a Miedema do OHL.

