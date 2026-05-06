Zbytečný hazard? Edmonton upsal poctivého dělníka za 20 milionů

22. června 13:00David Zlomek
Vedení Edmontonu Oilers si odškrtlo první položku na svém letním seznamu úkolů, ale u zámořských expertů tím okamžitě vzbudilo vlnu rozpaků. Generální manažer Stan Bowman se dohodl na pětiletém prodloužení smlouvy s třicetiletým centrem Jasonem Dickinsonem. Nový kontrakt mu zaručuje průměrný roční příjem 4 miliony dolarů (celkově 20 milionů), což je sice o něco méně než spekulovaných 5 milionů, ale délka závazku představuje pro klub riziko.
Dickinson, který příští měsíc oslaví 31. narozeniny, přišel do Edmontonu teprve před uzávěrkou přestupů z Chicaga společně s Coltonem Dachem výměnou za Andrewa Mangiapaneho a podmíněné první kolo draftu. V dresu Oilers sice v základní části nijak nezářil a v 15 zápasech posbíral jen 4 body (1+3), ale náladu si spravil v play-off, kde ve čtyřech duelech při bleskovém vyřazení s Anaheimem dvakrát skóroval a přidal asistenci.
Bowman se tak rozhodl vsadit na prověřené tváře z uzávěrky přestupů (vedle Dickinsona pracuje i na prodloužení obránce Connora Murphyho) na úkor ostatních volných hráčů, které nechá odejít.
Kritici však poukazují na to, že podepsat na pět let s defenzivním specialistou do spodní šestky útoku, jehož produktivita má silně sestupnou tendenci, je velmi špatná alokace omezeného prostoru pod stropem. Dickinson v uplynulé sezoně zaznamenal v dresu obou klubů pouhých 17 bodů (7+10) v 64 zápasech a na hranici 20 bodů nedosáhl už druhý rok po sobě. Jeho třicetibodové sezóny z let 2022 až 2024 v Chicagu se tak jeví jako pouhé anomálie.
Na konci smlouvy mu bude téměř 36 let a hrozí, že se brzy propadne až do čtvrté lajny, přičemž Oilers mají v záloze nadějného nováčka Joshe Samanského, který by mohl plnit roli defenzivního centra za zlomek ceny.
Jedinou útěchou pro Edmonton je fakt, že díky neustále rostoucímu platovému stropu, který má v příští sezóně dosáhnout 104 milionů a následně přesáhnout 113 milionů dolarů, bude Dickinsonův plat ukrajovat z klubového rozpočtu stále menší procento. Přesto Bowmanovi zbývá spousta další práce. Oilers stále urgentně hledají nového hlavního trenéra, snaží se vyřešit potenciální výměnu dlouholetého obránce Darnella Nurseho a nutně potřebují upgradovat situaci v brankovišti.