NHL.cz na Facebooku

NHL

Zbytečný hazard? Edmonton upsal poctivého dělníka za 20 milionů

22. června 13:00

David Zlomek

Vedení Edmontonu Oilers si odškrtlo první položku na svém letním seznamu úkolů, ale u zámořských expertů tím okamžitě vzbudilo vlnu rozpaků. Generální manažer Stan Bowman se dohodl na pětiletém prodloužení smlouvy s třicetiletým centrem Jasonem Dickinsonem. Nový kontrakt mu zaručuje průměrný roční příjem 4 miliony dolarů (celkově 20 milionů), což je sice o něco méně než spekulovaných 5 milionů, ale délka závazku představuje pro klub riziko.

Dickinson, který příští měsíc oslaví 31. narozeniny, přišel do Edmontonu teprve před uzávěrkou přestupů z Chicaga společně s Coltonem Dachem výměnou za Andrewa Mangiapaneho a podmíněné první kolo draftu. V dresu Oilers sice v základní části nijak nezářil a v 15 zápasech posbíral jen 4 body (1+3), ale náladu si spravil v play-off, kde ve čtyřech duelech při bleskovém vyřazení s Anaheimem dvakrát skóroval a přidal asistenci.

Bowman se tak rozhodl vsadit na prověřené tváře z uzávěrky přestupů (vedle Dickinsona pracuje i na prodloužení obránce Connora Murphyho) na úkor ostatních volných hráčů, které nechá odejít.

Kritici však poukazují na to, že podepsat na pět let s defenzivním specialistou do spodní šestky útoku, jehož produktivita má silně sestupnou tendenci, je velmi špatná alokace omezeného prostoru pod stropem. Dickinson v uplynulé sezoně zaznamenal v dresu obou klubů pouhých 17 bodů (7+10) v 64 zápasech a na hranici 20 bodů nedosáhl už druhý rok po sobě. Jeho třicetibodové sezóny z let 2022 až 2024 v Chicagu se tak jeví jako pouhé anomálie.

Na konci smlouvy mu bude téměř 36 let a hrozí, že se brzy propadne až do čtvrté lajny, přičemž Oilers mají v záloze nadějného nováčka Joshe Samanského, který by mohl plnit roli defenzivního centra za zlomek ceny.

Jedinou útěchou pro Edmonton je fakt, že díky neustále rostoucímu platovému stropu, který má v příští sezóně dosáhnout 104 milionů a následně přesáhnout 113 milionů dolarů, bude Dickinsonův plat ukrajovat z klubového rozpočtu stále menší procento. Přesto Bowmanovi zbývá spousta další práce. Oilers stále urgentně hledají nového hlavního trenéra, snaží se vyřešit potenciální výměnu dlouholetého obránce Darnella Nurseho a nutně potřebují upgradovat situaci v brankovišti.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Proč zvedali v posilovně cihlu? Pravý důvod se Hurikáni dozvěděli až ve finále

22. června 19:00

Pět let konstantního zlepšování! V Utahu spokojenost a nová víceletá smlouva

22. června 16:47

Seattle Kraken hlásí hotovo! Tým posílil vítěz Stanley Cupu a zůstává klíčový střelec

22. června 11:00

Nejen další Tkachuk! Brady přináší velkou přidanou hodnotu, Florida půjde na pohár

22. června 9:00

nhl.cz doporučuje

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.