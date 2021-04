Zběsilý závěr pokračuje. O play off zabojují Rangers či Stars

NHL pomalu míří do závěru základní části. Některé týmy už si v posledních dnech zajistily účast v play off, většina z nich o postup do vyřazovacích bojů ještě musí zabojovat. Nejen to bude předmětem dnešního programu. Pozornost se bude ubírat třeba na Connora McDavida, který mílovými kroky míří k hranici sta kanadských bodů.

01:00 Boston Bruins – Buffalo Sabres

Boston sice míří do play off, jistota to však není. Po dvou zakopnutích zabral na ledě Penguins a stále si drží náskok před Rangers. Doma proti Buffalu si musí svěřenci Bruce Cassidyho připsat dva body, jinou možnost v této fázi sezony jednoduše nemají. Ve velké formě hraje Taylor Hall či David Krejčí. Buffalo po výhře nad Bruins nestačilo ani jednou na Rangers, dále se tak krčí na dně divize.

01:00 Carolina Hurricanes – Detroit Red Wings

Carolina trůní na prvním místě divize a stala se jedním z prvních týmů, který si definitivně zajistil play off. Může tak hrát v klidu, nicméně triumf v divizi by byl jistě cenným úspěchem. Osm zápasů v řadě s alespoň jedním získaným bodem je určitě nápomocných. Detroit v posledních pěti zápasech vyhrál jenom jednou, nicméně bodoval v dalších třech zápasech. I díky tomu se Red Wings drží na předposledním místě.

01:00 New Jersey Devils – Philadelphia Flyers

Devils v posledním zápase proti Flyers konečně prolomili hrůznou sérii deseti proher. Domácí zvládli divokou přestřelku v poměru 6:4. Bodově se zaskvěl hlavně kapitán Nico Hischier. Hosté se plácají v nevyrovnané formě a člověk neví, co od nich čekat. Jednou je z toho výhra v Pittsburghu, podruhé šestka od Devils. Uvidíme, co přinese dnešní duel.

01:00 New York Rangers – New York Islanders

Pro Rangers dost možná klíčový zápas. Díky třem výhrám v řadě se opět dostali na dostřel play off. Následující dva zápasy odehrají Jezdci proti Islanders. Bezpodmínečně musí oba zvládnout. Pokud se tak stane, náskok městského rivala se stáhne na jediný bod. Islanders se navíc nenacházejí v bůhvíjaké formě. Tři prohry v řadě, pouze tři vstřelené góly. Bez nadsázky jde o zápas, který může rozhodnout o osudu sezony obou týmů.

01:00 Tampa Bay Lightning – Dallas Stars

V Centrální divizi je rozhodnuto o třech ze čtyřech postupujících. Je mezi nimi i domácí Tampa Bay, která poslední krok učinila na ledě Chicaga. To Dallas hraje o všechno. Na čtvrtý Nashville ztrácí dva body, nicméně stále má dva zápasy k dobru. Naposled Dallas doma podlehl Carolině drtivě 1:5, nicméně předtím vyhrál tři zápasy ze čtyř. Stars se nadechují k mocnému finiši.

01:00 Washington Capitals – Pittsburgh Penguins

Souboj nejlepších týmů Východní divize. Oba týmy vypadají, že jsou na play off skvěle připraveny a nic jim nechybí. Capitals třikrát v řadě porazili silné Islanders a naplno v těchto zápasech ukázali, že defenziva by nemusela být tak slabá, jak se mohlo zdát. Borci z Washingtonu jsou tak po zásluze na prvním místě. Penguins ztrácí jediný bod. V případě výhry vystřídají Washington na čele právě oni.

01:30 Toronto Maple Leafs – Vancouver Canucks

Toronto je jediným týmem ze Severní divize, který má jistý postup. Dost pravděpodobně také triumf v celé divizi, jelikož druhý Edmonton ztrácí už sedm bodů. Nebude to jediná motivace, protože Maple Leafs mají Vancouveru co oplácet. Poslední čtyři vzájemné zápasy, čtyři výhry Kosatek. Toronto se na domácí led vrací po dvou týdnech. Je to důležitý faktor, jelikož Vancouver v Torontu vyhrál naposledy v roce 2011!

02:00 Chicago Blackhawks – Florida Panthers

Chicago má jedinou možnost, a sice vyhrát každý zápas. A ani to nemusí stačit. Na čtvrté Predators totiž ztrácí už sedm bodů, forma domácích ani nenapovídá tomu, že by Blackhawks patřili do play off. Chicago nezvládlo dva ze tří klíčových duelů proti Nashvillu, navíc naposledy schytalo sedmičku od Tampy Bay. Florida může být v klidu, postup do vyřazovacích bojů má jasný. Na čelo divize ztrácí dva body.

02:00 Minnesota Wild – St. Louis Blues

Minnesota si díky skvělé formě došla pro vstupenku do play off a ze třetího místa už ji nikdo neshodí. St. Louis je ve složité situaci. Hráči Blues konečně nakopli motory a třemi výhrami v řadě si udělali menší náskok na čtvrtém místě. Oproti páté Arizoně má navíc o tři odehrané zápasy méně. Dlouho to vypadalo, že to bude sezona hodná zapomenutí, nicméně nakonec by to mohlo dobře dopadnout.

03:00 Edmonton Oilers – Calgary Flames

Bitva o Albertu bývá vždycky zajímavá, nejinak tomu bude dnes. Domácí Oilers hrají v parádní formě a díky tragické formě Jets se dostali na druhé místo divize. Hlavním tématem je však produktivita Connora McDavida, který si vzal slova Gretzkyho k srdci a míří za hranicí sta bodů. Calgary se po dvou výhrách nad Montrealem nadechoval k závěrečnému sprintu, šestibodové manko ale vypadá jako příliš velké.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+