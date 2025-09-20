Zázrak z Ruska bez bodu! Co brzdí Mičkova ve Flyers?

15. října 12:00David Zlomek
Matvej Mičkov vstoupil do nové sezony s obrovským očekáváním, ale po třech zápasech zatím čeká na první bod. Dvacetiletý ruský talent, od kterého si Philadelphia Flyers slibují budoucnost útoku, prožívá pomalý rozjezd a jeho čas na ledě zatím klesá. Přesto trenér Rick Tocchet zdůrazňuje, že důvody k obavám nejsou a že mladý útočník se sám z krize dostane.
Mičkov, který loni zazářil 26 góly a 37 asistencemi, se letos zatím nedokázal prosadit. Jeho průměrný čas na ledě spadl z loňských 16:41 na méně než patnáct minut a v závěru utkání už několikrát zůstal na střídačce. Trenér to ale nevysvětluje ztrátou důvěry. „Měl v létě problémy s kotníkem, o kterých jsem zpočátku ani nevěděl. Omezilo ho to v tréninku, takže do kempu přišel trochu pozadu,“ řekl Tocchet. „Nebylo to nic vážného, jen mu to zkomplikovalo přípravu. Teď je zdravý, ale musíme s ním pracovat, aby se dostal do plné formy.“
Dalším faktorem, který jeho prostor na ledě snižuje, jsou častá vyloučení týmu. Flyers v každém ze tří zápasů inkasovali pět menších trestů a protože Michkov nehraje oslabení, zůstává v těchto situacích na lavičce.
„Máme pět vyloučení za zápas, takže hra se zkrátí na padesát minut. Michkov nehraje v oslabení, a to mu samozřejmě ubírá čas,“ vysvětlil kouč. Když se k tomu přidaly drobné chyby v defenzivě, které vedly k soupeřovým šancím, zůstal mladík v závěru některých zápasů mimo hru. Tocchet ale odmítl spekulace, že by ho plánoval vyřadit ze sestavy: „Musí se tím probojovat. Viděl jsem u něj v posledních trénincích pokrok.“
Zajímavostí je, že v rozhodujících chvílích dostal na Mičkovově místě prostor krajan Nikita Grebenkin, kterého chtěl trenér odměnit za aktivní výkon. „Cítil jsem, že si to zaslouží. On je ten, o kom byste se měli ptát, proč nedostává víc prostoru,“ poznamenal Tocchet.
Navzdory bodové nule není Michkovův herní přínos zanedbatelný. Podle pokročilých s ním na ledě si tým vytváří šance, jen zatím chybí finální efekt. Série bez bodu ostatně Mičkov zažil už v minulé sezoně, pokaždé se z nich dokázal zvednout. Flyers navíc čeká klidnější rozvrh zápasů bez back-to-back sérií a s minimálním cestováním, což by mělo mladému Rusovi umožnit dohnat kondici i tréninkové manko.
