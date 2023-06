Zázrak se nekonal. Došly síly, smutnil DeBoer

Už to vypadalo, že se Dallas nadechuje k velkému obratu. Vegas ho ale rychle vyvedlo z omylu a v šestém utkání zvítězilo 6:0. Nepomohl ani navrátivší Jamie Benn. Jeden z důvodů neúspěchu v domácím utkání? Podle trenéra únava.

Poté, co jeho tým dvakrát odvrátil vyřazení proti Vegas Golden Knights, měl trenér Dallasu Peter DeBoer jasno. V průběhu šestého utkání totiž dobře věděl, že jeho svěřenci nemají kde brát.

„Pokaždé, když jdete do zápasů, které vás mohou vyřadit, vybere si to daň fyzicky i psychicky,“ řekl po porážce 0:6. „Je těžké tu nádrž znovu a znovu doplňovat. Dneska jsem prostě věděl, že v té nádrži skoro nic nemáme.“

Včetně sedmého zápasu proti Seattleu odehráli Stars v tomto play off čtyři zápasy, ve kterých šlo o vše. To Golden Knights nezažili tento pocit ani jednou.

Dost možná se to odrazilo i na začátku zápasu, kdy se šlo do kabin po první třetině se stavem 0:3. Například Joe Pavelski hledal odpověď na to, proč Stars na domácím ledě vyšli naprázdno, marně.

„V průběhu play off se hodně dává a bere, je tam hodně vzestupů a pádů,“ řekl po zápase novinářům. „V takových situacích od sebe prostě očekáváte víc. Rozhodně jsem dnes chtěl od tohoto zápasu víc.“

A dodal: „Byl jsem součástí podobných sérií. Hodně jsem v tenhle tým věřil, kousat zklamání je vždycky těžké, protože víte, že jste mohli dokázat víc.“

I Tyler Seguin si myslel, že si Stars zasloužili lepší osud. „Nemyslím si, že jsme si zasloužili vypadnout tak, jak se to stalo,“ řekl Seguin. „Hokej je těžký. První zápas jsme nehráli skvěle, ale asi jsme to mohli urvat. Druhý zápas jsme hráli skvěle, ale zase vyhráli... Přesto jsem na tuhle partu hrdý.“

Trenér DeBoer je ale rád, že se jeho týmu podařilo během jeho první sezony na lavičce Stars překonat očekávání.

„Je toho hodně, na co můžeme být hrdí. Z 32 týmů zůstaly ve hře čtyři, mezi kterými jsme byli,“ řekl. „Nemyslím si, že by na začátku ročníku lidé tipovali, že budeme na jeden z nich. Odvedli jsme kupu dobré práce.“

