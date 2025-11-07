Zázračný lék St. Louis zafungoval! Posazení Kyroua přineslo nový impulz

7. listopadu 18:06Jakub Ťoupek
Jim Montgomery se rozhodl pro velice kontroverzní krok. Po vysoké prohře s Washingtonem se nebál posadit na tribunu Jordana Kyroua, jednoho z ofenzivních tahounů Blues. Zajímavý tah se ale trenérovi St. Louis vyplatil, jeho tým porazil Buffalo jasně 3:0 a Joel Hofer zapsal první nulu v sezóně.
Po další šokující porážce proti Washingtonu, trenér Jim Montgomery učinil důležité rozhodnutí ohledně sestavy, které vysílá jasný vzkaz organizaci St. Louis Blues. Hra v této sezóně nebyla ani zdaleka dost dobrá. Potíže však má St. Louis stále spíše v obranných řadách.
Navzdory potížím v obraně se ale Jim Montgomery rozhodl vyslat týmu jasný vzkaz tím, že vyřadil ze sestavy ústřední ofenzivní postavu Jordana Kyroua. Kyrou nehrál špatně, ale Blues od svého nejlepšího křídla očekávají více. Ve 14 zápasech Kyrou vstřelil 4 góly a zaznamenal 8 bodů.
Je to jasný vzkaz nejen Kyrouovi, ale i celému týmu, že musí zlepšit své výkony. „Bylo několik hráčů s jejichž výkony jsme nebyli spokojeni,“ řekl Montgomery po pátečním vítězství. „Nezáleželo na roli, bylo tam hodně hráčů, kteří nehráli na úrovni své role nebo odpovědnosti v týmu. A hráči, se kterými jsme nakonec šli do zápasu, nám podle nás dali nejlepší šanci na dnešní vítězství.“
Alexandre Texier nahradil Kyroua na pravém křídle v první formace Blues. Mathieu Joseph pak vystřídal Oskara Sundqvista a vstřelil gól v oslabení. Jeho branka se pak ukázala jako vítězná. Brankářská dvojka Joel Hofer zaznamenala 28 zákroků.
Brankářská pozice je pro Blues v této sezóně velkým problémem, protože jak Jordan Binnington, tak Joel Hofer se nepotkali s úplně dobrou formou. Právě Hofer ale v utkání s Buffalem zazářil a pochytal všech 28 střel Sabres a připsal si první čisté konto sezóny.
Kyrou má v této sezóně ve statistice plus mínus 8 záporných bodů, ale těžko mu lze vyčítat neuspokojivý start týmu. S osmi body je druhý v týmu. Jeho statistiky tak naznačují, že on sám není zdaleka problémem. Montgomerymu ale tento kontroverzní tah vyšel.
