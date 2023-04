Zázračný debut! Neznámý Kartye pomáhá k tažení Seattlu

Tye Kartye napsal své mámě ve středu kolem poledne jedno slovo. „Hraju.“ Jednadvacetiletý útočník měl zhruba za devět a půl hodiny absolvovat svůj debut v NHL! Z nedraftovaného hráče se stal lídr bodování nováčků AHL a nyní se chystal naskočit do play off proti obhájcům Stanley Cupu.

Oba rodiče dorazili a udělali dobře. Nejenže viděli, jak syn nastupuje do prvního zápasu v NHL, ale také jak střílí první branku!

„Před rokem a půl to byl můj nejdivočejší sen,“ řekl Kartye „Tohle byl opravdu výjimečný den."

Kartye si v letošní sezóně připsal 57 bodů (28 gólů, 29 asistencí) v 72 zápasech za Coachella Valley Firebirds, čímž se dostal do čela bodování nováčků AHL. Ve třech zápasech play off za ně vstřelil dvě branky.

Díky těmto výkonům si však debut v NHL nevysloužil. Opět za to mohla shoda náhod.

V týmu se totiž objevil proto, že útočník Seattlu Jared McCann ve čtvrtém zápase vypadnul ze hry. Na McCannovo místo na levém křídle tak nastoupil právě Kartye, centra mu dělal Matty Beniers a pravé křídlo Jordan Eberle.

„Má skvělou střelu,“ všimnul si Eberle po ranním rozbruslení a předznamenal, co se stane. „Umí zakončovat. Myslím, že je to chytrý hráč, ale taky velký chlap. Nevypadá tak, ale je silný. Dokáže vyhrávat souboje. Když máte v organizaci takový výběr a jste schopni vytáhnout kluky, kteří mohou mít vliv, je to neocenitelné.“

A pak to přišlo! Debut a gól! Když Eberle zavážel puk kolem branky, Kartye si našel místo v pravém kruhu. Úplně sám.

Eberle přihrál puk napříč pásmem a Kartye z první vystřelil. Prostřelil brankáře Avalanche Alexandara Georgijeva a poslal svůj tým do vedení 2:1.

„Motal jsem se v pásmu. Když jsem viděl, jak jede s pukem, snažil jsem se uvolnit. Dal mi parádní přihrávku,“ ocenil Kartye Eberleho.

Nezaujal však jen gólem. Jak ukázal, může být pořádně platný.

„Byl všude,“ dodal Yanni Gourde. „Byl v předbrankovém prostoru, pak hned v našem pásmu, kde byl skvělý. Přišel a odehrál důležité minuty. A taky dal skvělý gól. Samozřejmě dát první gól v NHL v pátém zápase play off, to je pozoruhodné a klobouk dolů.“

