Závod s časem v Edmontonu. Nastoupí Draisaitl do prvního zápasu play-off?

7. dubna 12:00David Zlomek
Edmonton Oilers zažívají před startem play-off pořádné nervy, ale fanouškům na začátku dubna přece jen svitla obrovská naděje. Trenér Kris Knoblauch na setkání s novináři prohlásil, že návrat zraněného ofenzivního lídra Leona Draisaitla pro úvodní zápas vyřazovacích bojů rozhodně není vyloučený.
Draisaitl chybí v sestavě Oilers od 15. března, kdy po tvrdém hitu od Ozzyho Wiesblatta z Nashvillu odstoupil s nespecifikovaným zraněním v dolní části těla. Do té doby stihl v 65 zápasech nasbírat fantastických 97 bodů a 35 gólů. Nyní se jeho rekonvalescence blíží do klíčové fáze. „Měli jsme nějaký odhadovaný časový úsek pro jeho návrat a, jak jsme řekli, bude to zhruba na konci základní části nebo na začátku play-off. Pokud by naskočil hned do prvního zápasu, bylo by to skvělé, ale zatím ještě nebyl na ledě,“ brzdil přehnaný optimismus kouč Kris Knoblauch.
Vzápětí ale jedním dechem dodal zprávu, kterou celá Alberta netrpělivě vyhlížela: „Leon půjde tento týden na led, ale neočekávám, že by odehrál nějaké zápasy v základní části. Pokud vše půjde dobře, v play-off se objeví někdy během prvního kola.“
Marodka Edmontonu navíc o víkendu spolkla další těžkou ofenzivní váhu. Sobotní prohra s Vegas Golden Knights si vybrala daň v podobě zranění Zacha Hymana, který letos ve 57 zápasech nasázel skvělých 31 gólů a přidal 20 asistencí. Třiatřicetiletý křídelník si sice tento týden od hokeje nuceně odpočine, ale jeho vyhlídky jsou o poznání růžovější.
„Myslím si, že by mohl odehrát jeden, ne-li dva zápasy ještě před koncem sezony,“ potvrdil Knoblauch. Edmonton má před sebou posledních pět zápasů základní části a v sázce je to nejlepší možné nasazení. S 87 body se momentálně dělí o první místo v Pacifické divizi právě s Ducks a definitivní rozuzlení padne nejpozději 16. dubna, kdy Oilers v posledním duelu hostí Vancouver.