Zatím zklamání, ale posila zůstává. Stamkos i přes spekulace nikam nejde

Nashville Predators se aktivně pohybují na přestupovém trhu NHL v době, kdy se blíží tzv. Holiday Roster Freeze. Spekulace o možné výměně Stevena Stamkose však podle Marka D’Amica z RG.org nejsou pravdivé. I přes nespokojenost s aktuálním vývojem v týmu ani hráč, ani organizace neplánují rozchod. Predators naopak chtějí posílit kádr, zejména o centra do třetí formace a obránce do první dvojky.

Steven Stamkos, který podepsal s Predators čtyřletou smlouvu na 32 milionů dolarů teprve letos v červenci, zůstává důležitou součástí plánů týmu. Ve 30 zápasech si připsal 16 bodů (8+8), což sice není na jeho poměry oslnivá bilance, ale vedení věří, že se situace zlepší.

Podobně na tom je i Jonathan Marchessault, další velká letní posila Nashvillu, který během 30 utkání nasbíral 18 bodů (7+11).

Podle zdrojů webu RG.org je Nashville připraven učinit kroky k získání hráče, který by pomohl naplnit potenciál těchto dvou hvězdných útočníků. Pokud by Predators získali vysněného Dylana Cozense z Buffala, předpokládá se, že by jej nasadili na jeho přirozenou pozici centra, kde by mohl pomoci oživit ofenzivu týmu.

Ačkoliv se Cozens v této sezoně trápí – ve 31 zápasech zaznamenal jen 13 bodů (6+7) – jeho přirozený talent a předchozí výkony by mohly Predators zaujmout. „Vím, že mluvili se Sabres a jedním z hráčů, kteří se jim líbí, je Cozens,“ řekl zdroj RG.org.

Zároveň je ale jasné, že pokud by Sabres na takovou výměnu kývli, Nashville by musel nabídnout atraktivní protihodnotu. Z tohoto důvodu se spekulovalo, že by v případném přestupu mohl figurovat právě Stamkos, ačkoliv tyto úvahy byly rychle vyvráceny.

Přestože se spekulace o možné nespokojenosti Stamkose s jeho angažmá v Nashvillu objevují, zatím se zdá, že jde o nepodložené fámy. Hráč ani organizace nic takového nenaznačili. Stamkos, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a bývalý kapitán Tampa Bay Lightning, je stále pevnou součástí plánů Predators a má před sebou ještě tři roky z kontraktu s ročním platem 8 milionů dolarů.

