Zastíní Bedarda? Ruský přízrak ničí KHL a chystá se do Chicaga jako nový Malkin

17. února 15:00David Zlomek
Zatímco se většina fanoušků Chicaga Blackhawks soustředí na každý pohyb Connora Bedarda, tisíce kilometrů východně od United Center právě dozrává hráč, který může v příští sezoně změnit tvář celé organizace.
Roman Kantserov, jednadvacetiletý útočník Metallurgu Magnitogorsk, letos v KHL předvádí sezonu, která snese srovnání jen s těmi největšími jmény. S 30 góly a 55 body v 51 zápasech se dostal do teritoria, kde se v jeho věku pohybovali pouze Kirill Kaprizov nebo Nikita Kučerov.
Přesto kolem něj v zámoří nepanuje takový rozruch, jaký by si jeho čísla zasloužila. Možná je to jeho výškou (176 cm), nebo faktem, že jako hráč z druhého kola draftu 2023 zůstává pod radarem bez mezinárodních turnajů. „Sám nechápu, proč se mu nedostává tolik pozornosti. Naposledy byl v jeho věku v KHL takhle dobrý Kaprizov. A podívejte, kde teď je,“ napsal ve svém článku pro The Athletic novinář Scott Powers.
Letošní sezona pro něj znamenala zásadní zlom. Trenér Andrej Razin ho po třech letech na křídle přesunul do středu útoku a Kantserov na tuto zodpovědnost odpověděl jako rozený lídr. „Vnímám hraní na centru velmi pozitivně. Je to těžké, ale pomáhá mi to rozvíjet nové dovednosti. Jako centr musíte být zodpovědný na obou koncích hřiště, taky pomáhat křídlům, vyhrávat puky a připravovat akce pro spoluhráče,“ uvedl Kantserov, který byl navíc letos jmenován asistentem kapitána, pro RG.org.
Cesta k této dominanci ale nebyla přímočará. Kantserov otevřeně mluví o tom, jak se musel naučit trpělivosti a vyrovnanosti výkonů. Vzpomíná na předloňský rok, kdy po střeleckých hodech v prosinci následovalo dvacet zápasů bez gólu. Letos se snaží podobným výpadkům vyhnout. „Je lepší produkovat stabilně, i v menším množství, než mít občasné výbuchy. Jen musíte zůstat trpěliví, dál pracovat a nenechat se frustrovat,“ vysvětlil svůj přístup.
Tato mentální odolnost je přesně to, co Chicago v probíhající přestavbě hledá. S organizací Blackhawks je v kontaktu zhruba každých deset zápasů, probírají videozáznamy, herní systémy a detaily, které mu mají usnadnit budoucí přechod do NHL. I když se v létě rozhodl odmítnout účast na rozvojovém kempu Chicaga, aby se mohl plně soustředit na přípravu s Metallurgem, jeho loajalita k budoucímu zaměstnavateli je zřejmá.
„Samozřejmě, že Bedarda sleduju,“ přiznal Kantserov. „Jsou mladý tým v přestavbě, ale vedou si docela dobře. Co se týče naší komunikace, je normální, profesionální. Vědí, že jsem v posledním roce smlouvy, a cítím, že teď projevují větší zájem.“ Jeho kontrakt v KHL vyprší 31. května, a přestože zatím nechce nic slibovat, sezona 2026/27 se jeví jako jeho nejpravděpodobnější debut v dresu Blackhawks.
Motivaci čerpá i ze setkání s místní legendou Jevgenijem Malkinem, se kterým si v létě potřásl rukou. V Magnitogorsku, městě, které hokejem dýchá, je Malkin nedotknutelnou ikonou, a Kantserov cítí zodpovědnost na tuto tradici navázat. „Každý má samozřejmě svou vlastní cestu. Ale opravdu doufám, že na mě bude Magnitogorsk hrdý stejným způsobem, jako je na Malkina,“ uzavřel talent.
