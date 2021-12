Zastaví Chicago rozjetý New York? Na programu je i repríza finále

V zámoří je tradičně na co se těšit. Kolotoč National Hockey League nezpomaluje, tentokráte je na programu hned deset zápasů a do akce půjde šest ze sedmi kanadských celků. Těšit se můžete třeba na reprízu posledního finále.

Dvojzápasový venkovní trip se výsledkově nevydařil, teď jsou ale zpátky doma. Toronto v posledních dvou utkáních prohrálo na ledě Minnesoty a ve Winnipegu, nyní vyhlíží návrat na vítěznou vlnu doma proti Columbusu, který naopak svou sérii proher utnul proti San Jose.

Lodivod Javorových listů Sheldon Keefe bude následující týdny postrádat útočníka Mitchella Marnera a obránce Rasmuse Sandina. Naopak povolávací rozkaz z AHL dostali Kristians Rubins a Alex Steeves.

Více pozornosti si jistě zaslouží Detroit. Celek, který úspěšně pokračuje v přestavbě, vyhrál svých pět posledních představené, když porazil St. Louis, Buffalo, Boston, Seattle a Islanders. Velkou zásluhu na tom má i nováček Lucas Raymond, švédský mladík je dokonce nejproduktivnějším hráčem Red Wings. Prosadí se i proti Nashvillu?

Poslední v Metropolitní divizi, 29. v celé lize a pouhých patnáct bodů ve dvaceti zápasech. Islanders bijí na poplach, svěřenci uznávaného trenéra Trotze se musí co nejdříve probudit z této noční můry a zastavit aktuálně jedenáct duelů dlouhou šňůru proher. Teď k tomu mají ideální možnost, představí se totiž v hlavním kanadském městě. Senators sice mají na kontě stejně bodů jako jejich soupeř, momentální forma však hovoří právě pro Ottawu.

Opačné starosti má druhý celek z New Yorku, Rangers totiž už šest klání nepoznali přemožitele. Podruhé během čtyř dní je čekají Jestřábi z Chicaga a při absenci jedničky Igora Šesťorkina by se měl mezi tři tyče znovu postavil Bulhar Alexandar Georigev. Jelikož poté hrají Jezdci znovu ve čtvrtek, mohl by si slovenský gólman Adam Húska, jenž byl povolán namísto zraněného Rusa, prožit svou premiéru v NHL proti Coloradu.

Program uzavře souboj Žraloků s Plameny. Domácí se vrací do Kalifornie po pěti venkovních soubojích. V SAP Center se utkají s aktuálním lídrem Pacifické divize. Calgary v San Jose zakončí svůj čtyřzápasový trip.

Kompletní program

01:00 Toronto Maple Leafs – Columbus Blues Jackets

01:00 Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning

01:00 Ottawa Senators – New York Islanders

01:00 Detroit Red Wings – Nashville Predators

01:30 Buffalo Sabres – Anaheim Ducks

02:00 St. Louis Blues – Florida Panthers

02:00 Winnipeg Jets – Carolina Hurricanes

02:30 Chicago Blackhawks – New York Rangers

03:00 Edmonton oilers – Minnesota Wild

04:30 San Jose Sharks – Calgary Flames

