Zastával se Frolíka, teď Huberdeaua. Agent Walsh pálil ostrými

Calgary se v poslední době vůbec nedaří. Občas sice Kadriho parta zapíše výhru, nicméně převažují prohry a kupa inkasovaných branek. Pod palbou kritiky je i hvězda Jonathan Huberdeau. Jeho agent má však na celou situaci jasný pohled.

Allan Walsh je hvězda mezi agenty. Do jeho stáje patří kromě Huberdeaua například Pacioretty, Fleury, Hronek nebo Drouin.

V létě Huberdeauovi vyjednal parádní prodloužení smlouvy, nezdálo se tedy, že by měl s organizací nějaký problém. Jak však poslední dny ukázaly, něco asi v Calgary úplně nehraje.

„Definice bláznovství je dělání stejné věci pořád dokola a čekání jiných výsledků. A mimochodem, negativita z vašich hráčů vycucává veškerou radost,“ napsal před pár dny na svůj twitterový účet.

Okamžitě se tak vyrojily spekulace, jestli není nějaký problém mezi organizací a hráčem. Obě strany rozhodně čekaly, že sezona půjde jinak. Jak z týmového hlediska, tak z hráčova. Huberdeau totiž zažívá velký útlum a je jen stínem hráče z minulé sezony.

„Ten jeho tweet rozhodně nepřišel na můj popud,“ uklidňuje však. „Jo, je to můj agent, ale je to jeho věc na jeho účtu. Nijak nás to v týmu neovlivňuje. Máme se rádi, v kabině jsme si blízcí.“

Je jasné, že Huberdeau asi nepředstoupí před novináře a neřekne, co se mu zlíbí. Pro někoho to možná byly prázdné fráze, pro jiného pravdivá odpověď. Tak jak tak, problém údajně není ani s trenérem.

„Darryl je Darryl,“ pokrčil rameny. „Někdy se vám nelíbí, co trenér dělá, jindy zase jo. Nikdy nejste s nikým stoprocentně spokojení. S trenérem si ale výborně rozumíme, máme kamarádský vztah. Chce vyhrávat. Stejně jako my.“

Není to poprvé, co Walsh ve prospěch svých klientů rozdmýchával vášně. V létě 2020 zveřejnil na Twitteru fotografii brankáře Marca-Andreho Fleuryho – tehdy ještě v dresu Vegas Golden Knights -, na níž byl gólman propíchnutý mečem, na němž bylo napsáno jméno trenéra DeBoera.

Čtvrteční tweet nebyl Walshovou první kritikou Flames. V roce 2018 se agent řečnicky ptal, proč byl Michael Frolík zdravým náhradníkem, a přemítal, jestli jeho klient nebyl vyháněn z týmu.

